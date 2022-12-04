Посол: Доминикана планирует поставлять в Россию ром, кофе и сигары через третьи страны

Доминикана заявила о планах поставлять в Россию ром через третьи страны

Доминикана старается наладить поставки кофе в Россию через Армению, Казахстан и Узбекистан. Посол республики добавил, что страна также думает использовать Ереван для экспорта сигар, табака, рома и авокадо

Фото: Frank Schneider / imagebroker.com / Global Look Press

Доминикана планирует наладить поставки рома, кофе, авокадо и сигар в Россию через третьи страны. Об этом заявил посол республики Ханс Данненберг в интервью «РИА Новости».

По его словам, Доминикана экспортировала в Россию «много кофе», сейчас его также можно найти, однако его стоимость выросла примерно в два раза — объем поставок за этот год сократился из-за трудностей в логистике.

Тем не менее республика старается наладить поставки кофе через Армению или Казахстан. Данненберг указал, что кофе также можно завозить через Узбекистан и Таджикистан, а ром — через Армению.

«Мы ищем пути для экспорта, поедем в Ташкент, чтобы наладить поставки кофе через Узбекистан. Но можно подумать, чтобы использовать Ереван для экспорта наших сигар, табака, рома и авокадо», — заключил он.

В начале сентября посол Эфиопии Алемайеху Тегену заявил, что страна готова нарастить объемы экспорта кофе в Россию. По его словам, подобный запрос может появиться на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке.

«У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну», — подчеркнул он.

Из-за плохой погоды и неурожая в 2022 году мировой рынок кофе столкнулся с сильнейшим за десятилетие дефицитом сырья. Так, производство кофе сократится в Бразилии и во Вьетнаме, а фьючерсы на кофе стоят около $2,5 за фунт (максимум с 2011 года).

Также на фоне санкций швейцарская Nestle заявила о прекращении поставок в Россию кофе и товаров под брендом Nespresso, а месяцем позже о прекращении работы в стране заявили итальянская Lavazza и финская Paulig.