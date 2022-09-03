Посол сообщил о готовности Эфиопии нарастить поставки кофе в Россию

Из-за неурожая в этом году мировой рынок кофе столкнулся с сильнейшим дефицитом сырья, а фьючерсы находятся на максимумах с 2011 года. Посол Эфиопии гарантировал, что его страна готова увеличить поставки в Россию по запросу

Фото: Philipp Reiss / Imago / ТАСС

Эфиопия готова нарастить объемы экспорта кофе в Россию, заявил «РИА Новости» посол страны в Москве Алемайеху Тегену. По его словам, подобный запрос может появиться на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке.

«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем. <…> Такое уже бывало и раньше, когда где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли. У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну», — заявил он.

Из-за плохой погоды и неурожая в этом году мировой рынок кофе столкнулся с сильнейшим за десятилетие дефицитом сырья: фьючерсы на кофе находятся на максимумах с 2011 года и стоят около $2,5 за фунт. В частности, по итогам года производство кофе сократится в Бразилии и во Вьетнаме — крупнейших поставщиках продукта в мире. Эфиопия находится на 5-м месте с долей в 4,3%.

В марте, на фоне санкционного давления, швейцарская Nestle заявила о прекращении поставок в Россию кофе и товаров под брендом Nespresso, а месяцем позже о прекращении работы в стране заявили итальянская Lavazza и финская Paulig.

В 2020 году исследовательская компания Euromonitor International оценивала кофейный рынок России (в зернах и молотый) в 62,9 млрд руб. В пятерке крупнейших брендов были «Жокей» (принадлежит группе «Орими») с долей почти 14%, Nespresso — 12%, Paulig — 12%, Lavazza и Nescafe Dolce Gusto каждый с долей 5,5%. Данных за 2021 год нет.

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