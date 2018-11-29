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Нефть резко подорожала на фоне сообщений о сокращении добычи в России
Нефтяные котировки пошли вверх после того, как Reuters сообщил, что российские власти готовы к сокращению нефтедобычи, но договоренность о его объемах с Саудовской Аравией пока не достигнута
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Цены на нефть марок Brent и WTI на мировых биржах резко выросли на фоне сообщения агентства Reuters о возможности нового сокращения добычи одновременно со странами ОПЕК. Эксперты Bloomberg отмечают, что рост нефтяных котировок был настолько силен, что позволил отыграть понесенные в начале дня потери.

В ходе утренних торгов 29 ноября стоимость барреля WTI впервые с 10 октября 2017 года опустилась ниже $50, достигнув на минимуме отметки $49,46, что на 1,65% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Цена барреля Brent также упала до уровня октября 2017 года, опустившись до отметки $57,78 (минус 2,2 к уровню закрытия предыдущих торгов).

​Однако во второй половине дня агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в Минэнерго России прошло секретное совещание с представителями российских нефтяных компаний, на котором обсуждалась возможность сокращения добычи в 2019 году вместе с ОПЕК и другими партнерами альянса.

​«Идея была в том, что России тоже нужно будет сокращать [добычу в 2019 году]. Вопрос в том, как быстро и на сколько», — сказал источник Reuters, знакомый с ходом переговоров в ведомстве.

На фоне сообщения Reuters стоимость барреля WTI подскочила до $51,56 (+4,25% к минимуму дня), а цена барреля Brent — до $60,23 (+4,24%).

По данным Reuters, до сих пор Россия не хотела сокращать собственную добычу в следующем году, однако теперь склоняется к тому, чтобы поддержать предложение Саудовской Аравии. В общей сложности Эр-Рияд предлагает общую добычу на 1 млн барр. в сутки, таким образом, доля России может составить порядка 166 тыс. барр. Однако, как отмечают источники Reuters, договоренность пока не достигнута, так как в России считают такое сокращение слишком «большим вызовом».

«Нам нужно будет сократить, но мы не хотели бы сокращать так существенно», — сказал источник агентства, знакомый с разговором нефтяников в Минэнерго.

​К 17:45 мск стоимость барреля WTI составляла $51,47, цена барреля Brent — $59,98.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Brent, WTI
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