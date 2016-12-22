Нефть показала сильнейшее месячное падение с 2008 года

Стоимость Brent в ноябре упала на 21,6%, что стало самым большим снижением за последние десять лет. Такая же ситуация с котировками техасской WTI

Фото: Nick Oxford / Reuters

Стоимость февральских фьючерсов нефти североморской марки Brent на последних торгах в ноябре снизилась до $59,17 за баррель, с начала месяца падение составило 21,6%, свидетельствуют данные Investing.com.

Для Brent это сильнейшее снижение за последние десять лет. В октябре 2008 года стоимость нефти упала на 33,46% (до $65,32).

Такая же ситуация наблюдается и с котировками нефти техасской марки WTI: в ноябре 2018 года январские фьючерсы этой марки подешевели на 22,49%. Это самое большое падение с октября 2008 года, когда WTI подешевела на 32,62%.

Месячное падение для Brent и WTI могло стать еще более ощутимым, если бы нефтяные котировки не отыгрались в четверг, 29 ноября. Днем стоимость барреля Brent росла до $60,23 (+4,24% к минимуму дня), WTI — до $51,56 (+4,25% к минимуму дня).

Так котировки отреагировали на сообщение Reuters о том, что Россия собирается поддержать планы ОПЕК по сокращению добычи нефти. По информации источников агентства, в Минэнерго прошло совещание с представителями нефтекомпаний, на котором обсуждалась необходимость снижения добычи. «Вопрос в том, как быстро и на сколько», — говорил собеседник агентства.

В декабре пройдет заседание ОПЕК+, на котором будет принято финальное решение по уровню добычи нефти. По информации источников WSJ, Секретариат ОПЕК для стабилизации рынка рекомендовал снизить добычи на 1,3 млн барр. в день.