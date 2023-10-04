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«Коммерсантъ» узнал о возможном ослаблении запрета на экспорт топлива

«Ъ»: власти готовы частично снять запрет на экспорт дизельного топлива
Мощности «Транснефти» для хранения дизельного топлива оказались почти полностью заполненными, правительство может разрешить экспорт, пишет «Коммерсантъ». Нефтекомпании предупредили о риске снижения производства бензина
«Транснефть» TRNFP ₽141 600 -0,63% Купить
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Правительство в ближайшие дни может ослабить запрет на экспорт нефтепродуктов — будут разрешены трубопроводные поставки дизельного топлива, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Мера пока не согласована, ее могут принять 4 октября на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Речь идет об экспорте по трубопроводам «Север» (25 млн т в год через балтийские порты) и «Юг» (4 млн т в год через Новороссийск), принадлежащих «Транснефти». На них приходится три четвертых всех поставок за рубеж российского дизельного топлива.

Как пишет издание, вопрос возобновления экспорта дизтоплива стал актуальным после того, как мощности для его хранения в системе «Транснефти» были почти полностью исчерпаны, а перенаправить эти объемы на внутренний рынок оказалось почти невозможно с технической стороны. Крупные нефтяные компании в последние дни отмечали регуляторам отрасли на серьезные риски сокращения нефтепереработки, рассказали источники газеты. С их слов, после сверхнакопления топлива нефтеперерабатывающим заводам пришлось бы снижать объемы выпуска, в том числе — бензина.

Правительство обдумывает введение механизма квотирования трубопроводного экспорта дизельного топлива, чтобы его возобновление не привело к стремительному росту биржевых цен, которые с 21 сентября снизились на четверть, рассказали собеседники издания.

Стоимость дизтоплива в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 7,9%, до около 53,9 тыс. руб. за т. Рост стоимости топлива на автозаправках стал на этом фоне постепенно замедляться, но все еще более чем в два раза опережает инфляционные темпы.

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Запрет на экспорт бензина и дизеля ввели в ответ на продолжительный рост оптовых цен на топливо. Стоимость бензина быстро росла с мая, после того как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах снизить вдвое компенсации нефтяникам за сдерживание цен.

В Минэнерго предупреждали, что ограничения будут действовать бессрочно, а решение об их отмене зависят от насыщения рынка ресурсами и результатов. «Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание [объемов на экспорт]», — пояснял замминистра Павел Сорокин. Аналогичную позицию выражал представитель президента Дмитрий Песков. «Правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке», — говорил он в конце сентября. «Столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка», — так Новак 3 октября прокомментировал продолжительность запретов.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
дизельное топливо нефтепродукты Транснефть дизель
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