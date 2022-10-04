Минфин предложил считать мобилизацию форс-мажором при госконтрактах
Условия заключенных для обеспечения федеральных нужд госконтрактов могут быть изменены, если при их исполнении появились не зависящие от сторон контракта обстоятельства, которые делают его неисполнимым в связи с частичной мобилизацией в России. Такая норма содержится в проекте постановления правительства, предложенном Минфином. Документ опубликован на портале правовой информации.
Кроме того, предложило министерство, не стоит включать в реестр недобросовестных поставщиков данные о подрядчике, поставщике или исполнителе, который не смог надлежащим образом выполнить госконтракт в связи с мобилизацией в России, в таких случаях компаниям будут списаны штрафы и неустойки. Ведомство предложило властям субъектов страны принять меры и обеспечить возможность изменения «существенных условий» муниципальных и региональных контрактов в условиях мобилизации.
В проекте постановления и пояснительной записке к нему не уточняется — к частичной или общей мобилизации относятся поправки. Минфин в комментарии «Коммерсанту» пояснил, что нововведения касаются обоих видов мобилизации. В ведомстве также указали: контракт по соглашению сторон может быть изменен на основании решения кабмина либо расторгнут в одностороннем порядке в случае невозможности его дальнейшего исполнения.
«Важно иметь в виду, что мобилизация ИП автоматически не означает невозможность исполнения контракта, поскольку контракт может продолжать исполняться в том числе нанятыми ИП работниками», — отметили в Минфине.
Выдачей подтверждающей документации о форс-мажорных обстоятельствах занимается Торгово-промышленная палата (ТПП), однако в этом случае речь идет лишь о внешнеторговых сделках и международных договорах, пишет «Коммерсантъ». Вице-президент палаты Елена Дыбова отметила, что Гражданский кодекс не содержит норм, позволяющих считать внутренние обстоятельства форс-мажором. Существует формальная возможность расторгать контракт без последствий через Федеральную антимонопольную службу (ФАС), указала она, назвав при этом такую схему нерабочей.
«Заказчики не соглашались на изменение условий и расторжение контрактов, а поставщикам грозили жесткие санкции за односторонний отказ», — объяснила Дыбова.
Предприятия и ассоциации в ряде отраслей уже выступили с просьбой обеспечить бронь для своих сотрудников от частичной мобилизации. В частности, такие предложения выдвинули представители фармакологии, девелоперов, агропроизводителей, шахтеры, транспортники, моряки, производители электроники.