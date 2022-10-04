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Минфин предложил считать мобилизацию форс-мажором при госконтрактах

Минфин предложил признать мобилизацию обстоятельством непреодолимой силы при госконтрактах
Минфин предложил позволять менять условия госконтрактов, если их выполнению мешает общая или частичная мобилизация. Ведомство отметило, что мобилизация ИП не всегда может помешать ему выполнить условия договора
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Условия заключенных для обеспечения федеральных нужд госконтрактов могут быть изменены, если при их исполнении появились не зависящие от сторон контракта обстоятельства, которые делают его неисполнимым в связи с частичной мобилизацией в России. Такая норма содержится в проекте постановления правительства, предложенном Минфином. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, предложило министерство, не стоит включать в реестр недобросовестных поставщиков данные о подрядчике, поставщике или исполнителе, который не смог надлежащим образом выполнить госконтракт в связи с мобилизацией в России, в таких случаях компаниям будут списаны штрафы и неустойки. Ведомство предложило властям субъектов страны принять меры и обеспечить возможность изменения «существенных условий» муниципальных и региональных контрактов в условиях мобилизации.

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В проекте постановления и пояснительной записке к нему не уточняется — к частичной или общей мобилизации относятся поправки. Минфин в комментарии «Коммерсанту» пояснил, что нововведения касаются обоих видов мобилизации. В ведомстве также указали: контракт по соглашению сторон может быть изменен на основании решения кабмина либо расторгнут в одностороннем порядке в случае невозможности его дальнейшего исполнения.

«Важно иметь в виду, что мобилизация ИП автоматически не означает невозможность исполнения контракта, поскольку контракт может продолжать исполняться в том числе нанятыми ИП работниками», — отметили в Минфине.

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Фото:scully / imageBROKER.com / Global Look Press

Выдачей подтверждающей документации о форс-мажорных обстоятельствах занимается Торгово-промышленная палата (ТПП), однако в этом случае речь идет лишь о внешнеторговых сделках и международных договорах, пишет «Коммерсантъ». Вице-президент палаты Елена Дыбова отметила, что Гражданский кодекс не содержит норм, позволяющих считать внутренние обстоятельства форс-мажором. Существует формальная возможность расторгать контракт без последствий через Федеральную антимонопольную службу (ФАС), указала она, назвав при этом такую схему нерабочей.

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«Заказчики не соглашались на изменение условий и расторжение контрактов, а поставщикам грозили жесткие санкции за односторонний отказ», — объяснила Дыбова.

Предприятия и ассоциации в ряде отраслей уже выступили с просьбой обеспечить бронь для своих сотрудников от частичной мобилизации. В частности, такие предложения выдвинули представители фармакологии, девелоперов, агропроизводителей, шахтеры, транспортники, моряки, производители электроники

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мобилизация Минфин госконтракты
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