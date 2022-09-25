«Объясняем.рф» сообщил, где узнать, есть ли освобождающая от призыва бронь

Назвали способ узнать информацию о брони работников по мобилизации

Узнать, есть ли у них бронь, освобождающая от мобилизации, работники могут в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия

Фото: scully / imageBROKER.com / Global Look Press

Информацию о брони работников, которая освобождает от мобилизации, можно получить в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия, сообщает портал «Объясняем.рф» в телеграм-канале.

«Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на период предоставленной отсрочки. Бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком», — говорится в сообщении.

В случае увольнений или перехода на другую должность, не дающую отсрочку, сотрудник теряет это право.

В пятницу Минобороны назвало представителей профессий, которых не призовут:

специалисты в области информационных технологий, «задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»;

сотрудники российских операторов связи и задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

работники «системообразующих организаций в сфере информации и связи»;

те, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

Ранее ведомство сообщало, что к забронированным гражданам относятся также работники предприятий оборонной промышленности.

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Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву подлежат те, кто состоит в запасе. В первую очередь это граждане, которые проходили службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и боевой опыт.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что планируется призвать 300 тыс. россиян. Позднее в Минобороны уточнили, что под мобилизацию попадают рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.