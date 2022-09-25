Назвали способ узнать информацию о брони работников по мобилизации
Информацию о брони работников, которая освобождает от мобилизации, можно получить в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия, сообщает портал «Объясняем.рф» в телеграм-канале.
«Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на период предоставленной отсрочки. Бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком», — говорится в сообщении.
В случае увольнений или перехода на другую должность, не дающую отсрочку, сотрудник теряет это право.
В пятницу Минобороны назвало представителей профессий, которых не призовут:
- специалисты в области информационных технологий, «задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»;
- сотрудники российских операторов связи и задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
- работники «системообразующих организаций в сфере информации и связи»;
- те, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».
Ранее ведомство сообщало, что к забронированным гражданам относятся также работники предприятий оборонной промышленности.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву подлежат те, кто состоит в запасе. В первую очередь это граждане, которые проходили службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и боевой опыт.
Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что планируется призвать 300 тыс. россиян. Позднее в Минобороны уточнили, что под мобилизацию попадают рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.