В правительстве Польши назвали сроки отказа от газа из России

Для этого необходимо выполнить два условия — увеличить мощность СПГ-терминала и достроить газопровод из Норвегии Baltic Pipe. Действующий контракт Польши с «Газпромом» истекает в 2022 году

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Варшава может полностью отказаться от российского газа после 2022 года, когда истекает действующий контракт с «Газпромом». Об этом в эфире «Польского радио» заявил представитель правительства республики по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, такое развитие событий возможно при выполнении двух условий — расширении мощности терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце и завершении строительства газопровода Baltic Pipe (запланировано на 2022 год), который усилит связь с норвежской газотранспортной системой и позволит Польше получать из скандинавской страны около 8 млрд куб. м газа в год.

«И газопровод, и расширенный терминал — это наш стратегический выход из ситуации с зависимостью от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет идти с другого направления», — заверил Наимский и пояснил, что речь идет о таких направлениях, как США и Катар.

Польша регулярно заявляет о намерениях найти альтернативу российскому газу, указывая на «угрозу» зависимости от «Газпрома». В частности, в июне 2019 года польский президент Анджей Дуда в рамках переговоров с президентом США Дональдом Трампом договорился о дополнительном контракте на покупку Варшавой 2 млрд куб. м американского СПГ на $8 млрд. В целом соглашение польской государственной нефтегазовой компании PGNiG на поставку СПГ из США заключено более чем на 20 лет.