В Польше заявили о снятии «угрозы» «Газпрома» после решения суда по OPAL

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал решение суда, отказавшего «Газпрому» в допуске к мощностям газопровода OPAL. По его мнению, в результате «Газпром» и Германия не смогут быть на нем монополистами, передает RFM 24.

Принятое решение обеспечило стране «беспрецедентную безопасность» по сравнению с положением, существовавшим несколько лет назад, заявил Моравецкий. Он отметил, что Польша планирует стать дистрибьютором газа в Центральной и Восточной Европе и двигается в этом направлении. «Поэтому монопольная сила «Газпрома», которая была бы усилена, если бы не сегодняшнее решение суда ЕС, представляла для нас угрозу», — добавил Моравецкий.

Польский премьер-министр отметил, что решение суда обеспечивает лучшие условия конкуренции с российским газом и понижение стоимости газа в стране в будущем, когда будет завершено строительство газопровода «Балтийская труба» между Польшей и Данией.

10 сентября Европейский суд принял решение в пользу Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, являющегося сухопутным отводом Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. в год), который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. По словам главы Министерства энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского, вынесенное судом решение «положит конец монополии «Газпрома» в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через украинскую территорию. Решение суда вступило в силу, но может быть оспорено в течение двух месяцев.