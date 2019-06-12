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AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
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Польша договорилась о покупке в США дополнительной партии СПГ на $8 млрд
Польша заключила дополнительный контракт с США о поставках в страну сжиженного природного газа (СПГ). Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP

Выступая перед Белым домом после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой, Трамп сообщил, что Варшава согласилась подписать дополнительный контракт на приобретение в США 2 млрд кубометров СПГ на сумму $8 млрд, сообщает агентство Reuters.

Американский президент также предостерег Германию от завершения строительства трубопровода «Северный поток 2», поскольку этот проект сделает Берлин зависимым от позиции России.

Ранее Financial Times сообщала о том, что польская PGNiG в среду договорилась с американской Venture Global о том, что будет каждый год покупать у нее 1,5 млн тонн СПГ. Соответствующее соглашение было приурочено к встрече президентом двух стран в Вашингтоне. Таким образом, в Варшаве рассчитывают с 2023 года полностью заменить поставки из России, поскольку контракт с Газпромом истекает в 2022 году.

В ноябре прошлого года PGNiG договорилась с американской Cheniere Marketing International о поставках СПГ в течение следующих 24 лет. В соответствии с соглашением, Польша в 2019–2022 годах получит около 0,73 млрд куб. м газа после регазификации, в 2023–2042 годах — около 39 млрд куб. м газа после регазификации. Таким образом, польская компания ежегодно будет получать около 1,95 млрд куб. м газа.

Польша — один из крупнейших покупателей российского газа в Восточной и Центральной Европе, в 2018 году «Газпром» поставил в эту страну 9,86 млрд куб. м газа, что составляет примерно четверть от общего объема поставок в регион.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Польша
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