Более 50% предприятий сообщили, что не нашли в России замены импорту

Более 50% промышленных предприятий пока еще констатируют отсутствие в России альтернативных поставщиков для замены попавшего под санкции импорта, показал опрос ИНП РАН. За 2,5 года ситуация улучшилась — тогда об этом говорили 62%

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Отсутствие отечественных поставщиков, способных заместить недоступное импортное оборудование, материалы и комплектующие, остается одной из главных проблем российской промышленности. Об этом свидетельствуют результаты августовского конъюнктурного опроса промышленных предприятий, который проводит экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Согласно результатам опроса (есть у РБК), 53% предприятий заявили об отсутствии в России альтернативных поставщиков.

Почти за два с половиной года ситуация с импортозамещением несколько улучшилась, следует из материалов Цухло. В апреле 2022 года об отсутствии отечественных поставщиков, способных заместить подсанкционный импорт, говорили 62% предприятий.

Доля компаний, не нашедших альтернативных поставщиков и в дружественных странах, снизилась до 30% опрошенных, тогда как в апреле 2022-го она составляла 37%. Опрос предполагал множественный выбор ответа на вопрос о последствиях ограничений на импорт, поэтому одни и те же компании могли отмечать вариант об отсутствии поставщиков как в России, так и в дружественных странах.

Быстрое снижение промышленного импорта невозможно, напоминает замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. «Даже небольшое снижение доли импорта уже можно интерпретировать позитивно», — подчеркивает он. По его словам, в 2023 году в секторе «Машины и оборудование» было зафиксировано снижение соотношения импорта (в стоимостном выражении) и добавленной стоимости. «Конечно, импорт еще очень сильно присутствует на рынках, но уже не в том объеме, как пять лет назад», — отмечает он.

По данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2024 года импорт в Россию товаров категорий «Машины, оборудование, транспортные средства и другие товары» (в частности, измерительные, контрольные, прецизионные инструменты) снизился на 5,2%, до $66,1 млрд.

Проблемы импортозамещения

Промышленников по-прежнему волнует рост себестоимости их собственной продукции и цен на нее на фоне санкций. Об этом говорят 50% опрошенных предприятий. В апреле 2022 года эта проблема была актуальна для 64%. К повышению цен на российскую продукцию в условиях ухода конкурирующего импорта привел рост спроса на нее, отмечает Цухло в комментариях к опросу. Кроме того, указывает он, тенденцию к росту цен поддержали и поставщики из дружественных стран.

Добиться снижения себестоимости продукции за счет перехода на более дешевые аналоги сырья или комплектующих удалось 5% опрошенных. Сравнить результат с предыдущими показателями нельзя — в апреле 2022 года такой вопрос еще не задавался.

Более трети предприятий были вынуждены существенно менять технологические цепочки из-за невозможности заменить импортное сырье и комплектующие российскими опциями или аналогами из дружественных стран. Об этом сообщили 37% предприятий, что соответствует ожиданиям апреля 2022 года, когда санкции только разворачивались (тогда об этом говорили 38% представителей промышленности).

Капитальные вложения для обеспечения растущего в условиях санкций спроса также остаются на уровне двухлетней давности. Как и в апреле 2022 года, 14% предприятий констатируют увеличение инвестиций под «импортозамещающий» спрос на свою продукцию.

«Замещение оборудования из недружественных стран производится, во-первых, за счет перехода на оборудование из дружественных стран, а во-вторых, за счет роста производства своего оборудования. Сильно растет производство металлорежущих станков, компьютеров и много еще чего», — говорит начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития ВШЭ Владимир Бессонов. По данным Росстата, промышленное производство выросло на 4,8% в январе—июле 2024 года к тому же периоду годом ранее. Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий остается одним из лидеров по темпам прироста (+36,5% к аналогичному периоду прошлого года).

«Разумеется, значительная часть оборудования не производится в России, а санкции создают проблемы. Но приведенные данные, насколько я понимаю, не позволяют говорить о провале процесса замещения оборудования на свое и из дружественных стран. Процесс идет», — подчеркивает Бессонов.

Импортозамещение — сложный и небыстрый процесс, особенно при полной замене линий, напоминает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Раз часть предприятий смогли найти альтернативу, это уже большой успех, рассуждает он, подчеркивая, что «произвести замену на 100% все равно не удастся». Среди проблем импортозамещения конкретно оборудования Прокудин называет необходимость его технологического совмещения с уже установленными станками, иначе «придется менять всю линию на заводе». Китай, в свою очередь, «не спешит помогать с заменой производственных линий», указывает экономист.

РБК направил запрос в Минпромторг.

В июльском обзоре Цухло приводил результаты опроса предприятий о том, как они решают проблему прекращения поставок импортного оборудования. Основным каналом замещения с момента ввода санкций остается китайский импорт — его в 2024 году используют 68% российских промышленных предприятий. На втором месте — российские аналоги, доля которых выросла с 38% в 2022 году до 54% в 2024-м. Турецкое оборудование закупают 21% опрошенных, аналоги из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — 18%. 16% предприятий сообщили, что продолжают получать подсанкционное импортное оборудование по каналам параллельного импорта.

Неоправдавшиеся опасения

Некоторые опасения, связанные с уходом иностранных производителей и санкциями, не оправдались, свидетельствуют результаты опроса. Так, масштабы отказа от работоспособного импортного оборудования из-за невозможности его ремонтировать или обслуживать оказались скромнее ожиданий, констатирует Цухло: 28% опрошенных в этом августе против 40% в апреле 2022-го.

Доля предприятий, заявляющих о снижении качества и конкурентоспособности продукции из-за отказа от импортных комплектующих, снизилась с 26 до 16%.

При этом 41% предприятий отмечают рост «импортозамещающего» спроса на свою продукцию (весной 2022 года таких было 36%). Одновременно 30% респондентов выделили снижение конкуренции с иностранными производителями из-за их ухода с российского рынка.

В целом, однако, оценки спроса на промышленную продукцию в августе перешли в отрицательную плоскость. Баланс фактических изменений спроса опустился до 20-месячного минимума, отмечает Цухло. Это, по его мнению, говорит об ожиданиях, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ все-таки повлияет на охлаждение спроса. Баланс ожидаемых изменений продаж после июльского улучшения на 5 пунктов потерял в августе сразу 9 пунктов, став отрицательным. «Такой ситуации в российской промышленности не регистрировалось опросами с февраля 2023 года», — указывает Цухло. Рост деловой активности в начале третьего квартала замедлился, пишет ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды», вышедшем 3 сентября.

Ситуация с занятостью в промышленности

В августе 2024-го российская промышленность впервые за два года (с августа 2022-го) сообщила о снижении численности занятых на предприятиях, следует из материалов ИНП РАН. После околонулевых значений мая—июля в августе баланс фактических изменений занятости «буквально рухнул с +2 до -5 пунктов», хотя сравнительно недавно, в декабре 2023 года, достигал рекордных +15 пунктов, пишет Цухло.

Снижение численности работников не входило в планы предприятий: июльский опрос демонстрировал положительный баланс ожидаемых изменений занятости (+10 пунктов), который, впрочем, был минимальным за 17 месяцев. Такие же планы сохраняются в российской промышленности и на сентябрь—октябрь, указывает Цухло. Хотя баланс ожидаемого в ближайшие месяцы изменения численности работников — самый скромный с февраля 2023 года, он является «несомненно положительным», то есть все-таки предполагает рост занятости, уточняет исследователь.

Данные Росстата о занятости имеют более высокую точность, чем конъюнктурные опросы, и свидетельствуют, что резких скачков не ожидается, говорит Бессонов. По данным Росстата, безработица сохраняется на рекордно низком уровне (2,4% в июле). Число замещенных рабочих мест в организациях (за исключением малого бизнеса) в июне, по последним данным Росстата (получены по отчетности организаций), сократилось на 0,3% по сравнению с маем.

Небольшое снижение занятости в промышленности — нормальная ситуация, подчеркивает Сальников. «В предшествующий период она и наблюдалась, было слабое сокращение, только в 2022–2023 годах произошел резкий разворот и увеличение численности занятых», — указывает он. По мнению Сальникова, в условиях некоторого замедления промышленности и экономики в целом это вполне естественно. «А то, что признаки замедления мы уже видим, — это факт», — заключает он.

Кадровый голод в ближайшее время сохранится, а на ситуацию на рынке труда может оказать влияние целый ряд факторов, отмечает Бессонов. Среди них он называет «перераспределение занятости между секторами вслед за различиями в спросе на рабочую силу», привлечение пенсионеров, изменения в системе образования в части перераспределения в пользу рабочих специальностей, внешнюю и внутреннюю миграцию.