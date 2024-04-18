Испытания импортозамещенного SJ-100 в статике завершатся в 2025 году

Самолет SJ-100 (Фото: пресс-служба ПАО «ОАК» / ТАСС)

Cтатические испытания импортозамещенной версии самолета Superjet 100 завершатся в первой половине 2025 года, сообщили корреспонденту «РБК Новосибирск» в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С.А. Чаплыгина (CибНИА).

После окончания испытаний самолет сможет получить сертификат летной годности.

Всего испытания проходят четыре SJ-100, новосибирский СибНИА им. С.А. Чаплыгина занимается одним из них. В частности, институт проводит статические испытания фюзеляжа самолета, а также его крыла, механизации, горизонтального оперения, пилона двигателя и узлов навески основной и передней опор шасси.

Комплекс испытаний выполнен на 30–40%, уточнил заместитель директора по научной работе СибНИА им. С.А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов. «Все, что испытывали, — это работает успешно, все выполнено корректно, конструкция выдерживает заданные нагрузки», — заверил он.

В конце августа в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет импортозамещенного SJ-100. На самолете заменили около 40 систем и агрегатов, в том числе авионику, шасси и системы электроснабжения.

В начале сентября SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания. Во время полета было убрано шасси и проверены несколько систем, в том числе кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине.