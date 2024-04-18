 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Испытания импортозамещенного SJ-100 в статике завершатся в 2025 году

Статические испытания импортозамещенного SJ-100 завершатся в 2025 году
Сюжет
Война санкций
Самолет&nbsp;SJ-100
Самолет SJ-100 (Фото: пресс-служба ПАО «ОАК» / ТАСС)

Cтатические испытания импортозамещенной версии самолета Superjet 100 завершатся в первой половине 2025 года, сообщили корреспонденту «РБК Новосибирск» в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С.А. Чаплыгина (CибНИА).

После окончания испытаний самолет сможет получить сертификат летной годности.

Всего испытания проходят четыре SJ-100, новосибирский СибНИА им. С.А. Чаплыгина занимается одним из них. В частности, институт проводит статические испытания фюзеляжа самолета, а также его крыла, механизации, горизонтального оперения, пилона двигателя и узлов навески основной и передней опор шасси.

Комплекс испытаний выполнен на 30–40%, уточнил заместитель директора по научной работе СибНИА им. С.А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов. «Все, что испытывали, — это работает успешно, все выполнено корректно, конструкция выдерживает заданные нагрузки», — заверил он.

«Импортозамещенный» SJ-100 прошел вторые летные испытания
Экономика
Самолет&nbsp;SJ-100

В конце августа в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет импортозамещенного SJ-100. На самолете заменили около 40 систем и агрегатов, в том числе авионику, шасси и системы электроснабжения.

В начале сентября SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания. Во время полета было убрано шасси и проверены несколько систем, в том числе кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Суперджет самолет SSJ100 Новосибирск
Материалы по теме
«Импортозамещенный» SJ-100 прошел вторые летные испытания
Экономика
Импортозамещенный SJ-100 совершил полет на франко-российских двигателях
Технологии и медиа
«Коммерсантъ» узнал о критической части сделки по SuperJet International
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 16:37
В Москве умер режиссер РАМТ Александр Пономарев Общество, 16:58
УЕФА оштрафовал «Барселону» за расистское поведение фанатов в матче с ПСЖ Спорт, 16:54
Tether представила обновленную концепцию развития компании Крипто, 16:53
В Москве арестовали украинского агента за покушение на экс-сотрудника СБУ Политика, 16:51
В машине подозреваемого в убийстве из-за парковки нашли нож и пистолет Общество, 16:47
Пресс-секретарь Meta не признал вину в призывах к терроризму Политика, 16:43
Учитель в Петербурге случайно повредил позвоночник школьнику Общество, 16:40
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В Киеве полицию попросили найти более 5 тыс. уклонистов Политика, 16:40
Почему выгодна аренда техники для клининга предприятий РБК и Kärcher, 16:39
ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву Общество, 16:33
Увольнение, уголовное дело — что еще грозит работнику за утечку данных Pro, 16:32
Умер режиссер детективных сериалов про сыщика Гурова Федор Петрухин Life, 16:30
В Краснодаре загорелась кровля строящейся многоэтажки. Видео Общество, 16:27
Рыбакина с трудом обыграла Кудерметову на крупном турнире в Штутгарте Спорт, 16:20