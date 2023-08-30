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Путин заявил, что Россия и Белоруссия вместе преодолеют любые трудности

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва и Минск смогут укрепить сотрудничество и вместе преодолеть любые трудности, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с днем рождения белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

Президенту Белоруссии исполнилось 69 лет. Путин отметил усилия Лукашенко, направленные на развитие дружественных связей с Москвой, а также пожелал коллеге благополучия и успехов в государственной деятельности.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», — говорится в сообщении.

В начале апреля Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму в честь Дня единения народов России и Белоруссии. Тогда президент России подчеркнул, что лидеры стран расширяют сотрудничество на всех направлениях, «опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства».

Лукашенко отметил, что время доказало «прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы», которая основана на принципах равноправия, взаимоуважения, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям».
 

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