В четырех регионах заработал новый налоговый режим для микробизнеса

C 1 июля 2022 года микрокомпаниям и индивидуальным предпринимателям в четырех регионах стал доступен новый налоговый режим, который освобождает их от отчетности и страховых взносов. Пока пилот распространяется лишь на новый бизнес

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С 1 июля 2022-го для части предпринимателей заработал новый специальный налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в РБК. На первоначальном этапе — до конца 2027 года — режим будет функционировать в качестве эксперимента в четырех регионах страны: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан, отмечается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). В этих же регионах пилотировался налог на профессиональный доход (режим самозанятости).

Кто может перейти на новый режим

АУСН рассчитан на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб. Кроме того, остаточная стоимость основных средств у организаций-участников должна составлять не более 150 млн руб.

Это означает, что целевой аудиторией режима является только часть микрокомпаний (по действующему законодательству микробизнесом признается организация с численностью сотрудников до 15 человек и годовым доходом до 120 млн руб., количество таких фирм по состоянию на 10 июня составляет 5,6 млн). В Москве критериям режима соответствуют около 183 тыс. организаций и ИП, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выбрать новый режим уже в первые полгода его действия смогут только новые предприятия (они должны сделать это в течение 30 дней после регистрации). Уже действующим организациям АУСН будет доступен с 1 января 2023 года. Для перехода необходимо уведомить ФНС не позднее 31 декабря 2022 года через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк. Еще одним условием для применения режима является выплата зарплаты в безналичной форме, а также наличие расчетного счета в одном из уполномоченных банков, так как расходами в рамках нового режима будут считаться только операции, совершенные с использованием безналичных расчетов и проведенные по расчетным счетам или зафиксированные ККТ (контрольно-кассовой техникой).

Пока таких банков пять — это Сбербанк, Альфа-банк, ПСБ, «Точка» и Модульбанк, следует из данных ФНС.

РБК направил запросы в уполномоченные банки. С 27 июня Точка Банк получил уже около сотни заявок, рассказал продакт-менеджер организации Саркис Атанесов. «Мы ожидаем, что в дальнейшем эта цифра будет расти и все больше предпринимателей решат перейти на новый режим налогообложения», — отметил он.

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Применять АУСН нельзя компаниям, которые являются филиалами или обособленными подразделениями, банками и небанковскими кредитными организациями, страховщиками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами, производителями подакцизных товаров. В стоп-лист также попали иностранные компании, организаторы азартных игр и компании в сфере добычи полезных ископаемых.

Какие льготы дает АУСН

По аналогии с упрощенной системой налогообложения налогоплательщики на АУСН смогут выбрать объект налогообложения — «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставками 8 и 20% соответственно. В отличие от УСН (упрощенной системы налогообложения) у объекта «доходы минус расходы» есть минимальная ставка налога 3%, которая применяется в случае превышения расходов над доходами.

Юрлица — пользователи нового режима освобождаются от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, а ИП — от НДФЛ в части доходов от предпринимательской деятельности и налога на имущество физлиц. Кроме того, пользователи АУСН не будут платить НДС (кроме ввозного).

Основные бонусы АУСН, которые отличают его от других специальных режимов, — это освобождение от уплаты страховых взносов и от налоговой отчетности. Налогоплательщики не будут платить страховые взносы ни за себя (если речь об ИП), ни с выплат своим работникам, указали в Минэкономразвития. Кроме того, участники режима не будут предоставлять налоговую декларацию, большую часть отчетности по страховым взносам, расчет 6-НДФЛ, а также вести книгу учета доходов и расходов.

Такие льготы станут возможными, так как налог будет рассчитываться налоговым органом самостоятельно по данным о доходах и расходах, полученным от ККТ и от уполномоченных банков, а также на основании сведений о доходах, которые налогоплательщик укажет в личном кабинете. Исчислять и перечислять заработную плату и НДФЛ с выплат сотрудникам будет уполномоченный банк, в котором у предпринимателя открыт расчетный счет.

Налоговый период АУСН составит один месяц. Не позднее седьмого числа следующего месяца плательщику следует проверить, правильно ли банк разметил операции, на основе которых будет рассчитываться налог. После того как его сумму определит ФНС, не позднее 15-го числа месяца плательщик получит уведомление о необходимости его уплаты, которую необходимо осуществить не позднее 25-го числа того же месяца.

Какие налоговые режимы доступны микробизнесу Сейчас микробизнес может пользоваться следующими системами налогообложения: общая система налогообложения (ОСНО), которая предусматривает ставку налога на прибыль 20% для юрлиц (плюс НДС) и НДФЛ 13% для ИП;

упрощенная система налогообложения (УСН) с двумя вариантами взимания налогов — со всех доходов (по ставке 6%) и с доходов за вычетом расходов (по ставке 15%);

патентная система налогообложения (ПСН, только для ИП, специализирующихся на одной сфере бизнеса) со ставкой 6% от потенциального дохода;

кроме того, для сельхозпроизводителей есть еще специальный режим — единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) со ставкой 6% (плюс НДС). Бизнес, работающий по ПСН, и так освобожден от налогового и бухгалтерского учета, индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие по УСН, тоже не ведут бухучет.

Каковы перспективы режима

Востребованность АУСН во многом будет зависеть от динамики платежеспособного спроса, отмечает глава Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. По его словам, в тяжелых экономических условиях, в которых предприниматели оказались сейчас, многие будут стремиться уйти в тень. «На фоне санкционного давления теневой сектор среди микрокомпаний будет расти, он уже вырос. Чем меньше доходов, тем меньше хочется делиться с государством. АУСН же предполагает полную прозрачность», — напоминает он.

Кроме того, многое зависит от первого опыта применения режима. «Если сервис будет работать с ошибками и у предпринимателей будут возникать споры с ФНС относительно начисленных налогов, это отпугнет потенциальных участников АУСН», — полагает Буев. К недостаткам АУСН эксперт также отнес небольшое количество банков-участников, невозможность его совмещения с другими режимами, а также жесткие критерии по выручке и количеству сотрудников.

В том, что ФНС будет рассчитывать налоги, кроется и плюс, и минус режима одновременно, отмечает юрист BGP Litigation Даниил Захаров.Так, возможные претензии налоговых органов по порядку расчета налоговой базы могут быть применены автоматически, что невыгодно предпринимателям, допускает он, отмечая, что потенциально такие проблемы могут возникнуть у налогоплательщиков, выбравших режим «доходы минус расходы».

Основным преимуществом АУСН, например, по сравнению с тем же УСН является возможность не уплачивать страховые взносы за сотрудников, констатирует юрист. Поэтому в первую очередь этот режим может быть выгоден компаниям, которые имеют сравнительно большой фонд оплаты труда, считает он.