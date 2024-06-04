Налоги должны соответствовать масштабам бизнеса, считает основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. В колонке для РБК она рассуждает, какие налоговые изменения должны помочь малому бизнесу

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

За прошлый год только Wildberries уплатила более 78,5 млрд руб. налогов. Если рассматривать тот факт, что Wildberries — это цифровая платформа, в рамках которой сотни тысяч продавцов создали на ней свой бизнес и активно ведут всю свою деятельность именно на ней, тоже платят налоги, то совокупно эта сумма будет кратно больше.

Сейчас все чаще обсуждаются новые подходы к налогообложению малого бизнеса. Так что же должно быть сделано для развития МСП и повышения конкурентоспособности?

В этом вопросе должен быть некий тандем бизнеса с государством. В первую очередь деятельность бизнеса должна быть прозрачной, а собираемые налоги — соответствовать масштабу деятельности компании. Прогрессивная шкала НДС, предложенная Минфином в рамках налоговой реформы, позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом, что в целом создаст благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в стране.

Для малого бизнеса налоговые и административные условия должны быть максимально просты, чтобы издержки выхода на рынок не становились непомерным бременем. Налоговая нагрузка должна повышаться с ростом возможностей бизнеса.

В настоящее время МСП практически не ведут самостоятельно бухгалтерский, налоговый, кадровый учет, отдавая эти процессы на аутсорс банкам и специализированным организациям. При этом возникает прослойка посредников, затраты на которые для МСП только растут.

Таким образом, благоприятный эффект окажут снижение нагрузки по подаче налоговой отчетности, автоматический расчет налогов, в том числе налаживание автоматического канала обмена информацией между бизнесом и государством. Например, на разных площадках обсуждалась возможность введения института налогового агентирования, при котором площадка при продаже товаров удерживает определенный объем налога с каждого продавца в зависимости от его системы налогообложения.

Крупный бизнес, в свою очередь, несет социальную ответственность перед гражданами и государством. Развитие крупного бизнеса, у которого увеличится фискальная нагрузка и который вкладывается в свое развитие, необходимо поощрять путем разработки дополнительных льгот для реализации инфраструктурных и социальных проектов, а также для развития IT-инфраструктуры.

Российские маркетплейсы сегодня являются крупными инновационными компаниями, которые разрабатывают и внедряют собственные IT-решения и выступают флагманом цифровой трансформации торговли, логистики и операционных процессов.

При этом в соответствии с Налоговым кодексом меры поддержки IT-отрасли в рамках «налогового маневра» (налог на прибыль и соцвзносы) распространяются преимущественно на компании, занимающиеся коммерческой разработкой программного обеспечения (ПО) и реализацией лицензий. Из перечня льготируемых видов дохода исключаются любые иные модели монетизации программного обеспечения, которые намного чаще применяются современными цифровыми компаниями (агентское вознаграждение за доступ к ПО платформы, подписка, рекламная модель и прочие). Также существует прямое исключение для маркетплейсов в льготах по НДС в части дохода от программного обеспечения, включенного в реестр российского ПО.

Поэтому Wildberries хотя и является аккредитованной IT-компанией, налоговые льготы к доходам от своей основной деятельности не применяет. Внутри нашей группы налоговые льготы может применять только дочерняя компания «ВБ-Тех», отдельно выделенная под IT-разработку, или исследовательская компания — резидент Сколково.

В дальнейшем мы рассчитываем также увидеть адресные меры поддержки для IT-компаний на российском рынке e-commerce.