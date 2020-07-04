Лукашенко предложил Сбербанку финансировать крупные проекты в Белоруссии

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать «большие объемы» белорусской экономики. По его словам, на страну обрушились сразу пять пандемий, а также возник «банковский вопрос»: в июне в Белоруссии прошли обыски в Белгазпромбанке

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании крупных проектов в стране. Об этом он заявил на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом, передает БелТА.

«Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики», — сказал Лукашенко.

По его словам, на Белоруссию обрушились сразу пять пандемий. Началось все с углеводородной, после которой пришла пандемия в области здравоохранения, а затем уже наложились политическая, экономическая и информационная пандемии, заявил Лукашенко

«Поэтому мы в этих пандемиях вертимся постоянно, ну, а больше всего на нас довлеет, конечно, политика. Вы это прекрасно знаете», — сказал Лукашенко.