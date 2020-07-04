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Лукашенко предложил Сбербанку финансировать крупные проекты в Белоруссии

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать «большие объемы» белорусской экономики. По его словам, на страну обрушились сразу пять пандемий, а также возник «банковский вопрос»: в июне в Белоруссии прошли обыски в Белгазпромбанке
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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании крупных проектов в стране. Об этом он заявил на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом, передает БелТА.

«Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики», — сказал Лукашенко.

По его словам, на Белоруссию обрушились сразу пять пандемий. Началось все с углеводородной, после которой пришла пандемия в области здравоохранения, а затем уже наложились политическая, экономическая и информационная пандемии, заявил Лукашенко

«Поэтому мы в этих пандемиях вертимся постоянно, ну, а больше всего на нас довлеет, конечно, политика. Вы это прекрасно знаете», — сказал Лукашенко.

Минск заявил о «кукловодах в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко
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Виктор Бабарико <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 157px; top: 23px; width: 211.594px; height: 20px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -141px; top: 53px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 243px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

«И поскольку у нас банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают», — отметил он.

11 июня в Белоруссии прошли обыски в головном офисе Белгазпромбанка, по 49,8% акций которого принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. Сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму более $500 тыс. и задержали 15 человек.

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Дмитрий Песков

Через неделю был задержан и бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико — основной соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах президента. КГК заявил, что он причастен к противоправной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел. Они заведены по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Также Бабарико подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик по преступлениям.

Сам Бабарико происходящее называл рейдерским захватом и утверждал, что это кампания, которая направлена непосредственно против него. «Это тотальная борьба, даже не знаю, как еще сказать. И все подчиняется одному: найти хоть что-то для того, чтобы помешать провести выборы в Беларуси», — заявлял он.

Председатель КГК Иван Тертель заявлял, что за деятельностью Бабарико стоят «кукловоды» из числа «больших начальников в «Газпроме», которые опасаются, что расследование в Минске выведет на них. В Кремле в ответ на это попросили Белоруссию аргументировать обвинения и отметили, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, Сбербанк, Белоруссия
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