Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов

Венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуаидо провозгласила принцип равного отношения ко всем кредиторам, кроме России и Китая. Если Гуаидо придет к власти, он будет вести отдельные переговоры о судьбе российского кредита

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Оппозиционное параллельное правительство Венесуэлы опубликовало концепцию возможной реструктуризации долгов страны с точки зрения отношения к различным иностранным кредиторам, передает Reuters со ссылкой на документ. Провозглашен принцип равного отношения к большинству кредиторов, за исключением государственных — России и Китая, а также некоторых особых долгов.

Принцип равенства призван лишить отдельных частных кредиторов стимула инициировать судебные процессы против Венесуэлы, поскольку «долги, по которым имеются судебные решения, не получат никаких преференций».

Исключены из принципа равенства следующие категории долгов:

двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая;

долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований;

компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.

Financial Times дополнительно сообщает, что отдельному процессу будут подлежать коммерческие долговые требования, обеспеченные имуществом республики или ее госпредприятий. Под эту оговорку могут попасть облигации государственной нефтекомпании PDVSA с погашением в 2020 году, обеспеченные большинством акций американского нефтеперерабатывающего оператора CITGO, в том случае если Венесуэла прекратит обслуживать этот долг (единственный, который пока продолжает обслуживаться).