Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Рост составил более 5,7% для нефти марки Brent и более 7,2% — для WTI. Нефтяные котировки растут в цене после вступления в силу 1 мая новой сделки ОПЕК+ по рекордному сокращению добычи сырья

Фото: Андронов Алексей / ТАСС

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).

Нефтяные котировки начали расти после вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+ по сокращению ежедневной добычи почти на 10 млн баррелей. Утром 1 мая стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле выросла более чем на 2% и превысила $27 за баррель (на максимуме фьючерс Brent тогда стоил $27,7). Цена июньского фьючерса нефти WTI 1 мая в моменте превысила $20,3.

В начале марта страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки. Она прекратила действовать 1 апреля, и лимиты на добычу нефти, установленные в картеле, были таким образом сняты: теперь страны сами могли регулировать свое производство сырья.

Распад соглашения негативно повлиял на мировой нефтяной рынок, вызвав обвал котировок на 30%. Позднее нефть отыграла часть падения, однако к прежним ценам не вернулась. Кроме того, цены на сырье снизились также из-за последствий пандемии коронавируса: введенные странами ограничения, в частности на перелеты и поездки, привели к падению спроса на нефть.