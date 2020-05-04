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Падение цен на нефть ,  
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Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Рост составил более 5,7% для нефти марки Brent и более 7,2% — для WTI. Нефтяные котировки растут в цене после вступления в силу 1 мая новой сделки ОПЕК+ по рекордному сокращению добычи сырья
BRENT BR-6.20 $25,28 -0,71%
Фото: Андронов Алексей / ТАСС
Фото: Андронов Алексей / ТАСС

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена американской нефти WTI с поставкой в июне прибавила 7,23% и торгуется на уровне $21,21 (данные на 23:48 мск).

Нефтяные котировки начали расти после вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+ по сокращению ежедневной добычи почти на 10 млн баррелей. Утром 1 мая стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле выросла более чем на 2% и превысила $27 за баррель (на максимуме фьючерс Brent тогда стоил $27,7). Цена июньского фьючерса нефти WTI 1 мая в моменте превысила $20,3.

В начале марта страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки. Она прекратила действовать 1 апреля, и лимиты на добычу нефти, установленные в картеле, были таким образом сняты: теперь страны сами могли регулировать свое производство сырья.

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Распад соглашения негативно повлиял на мировой нефтяной рынок, вызвав обвал котировок на 30%. Позднее нефть отыграла часть падения, однако к прежним ценам не вернулась. Кроме того, цены на сырье снизились также из-за последствий пандемии коронавируса: введенные странами ограничения, в частности на перелеты и поездки, привели к падению спроса на нефть.

На фоне ухудшения обстановки на нефтяном мировом рынке страны — участницы ОПЕК+ провели серию переговоров и 12 апреля договорились о рекордном сокращении добычи. Новая сделка вступила в силу 1 мая. Участники картеля договорились снизить производство на 9,7 млн барр./сутки. Это ограничение будет действовать два месяца (май и июнь), затем в течение второго полугодия текущего года страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,7 млн барр., а с 1 января 2021 года — на 5,8 млн баррелей в сутки.

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Россия обязалась снизить суточную добычу на 2,5 млн баррелей от общего уровня сокращения добычи, или 22,7% от добычи страны (база сокращения — 11 млн барр.). Однако в действительности российские компании в марте 2020 года суммарно добывали по 10,3–10,4 млн барр./сутки, и реальное снижение объемов составит 17–18%, сообщал источник РБК.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Brent, нефть, WTI
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