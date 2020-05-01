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Падение цен на нефть ,  
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Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету

К концу года цены на нефть, по прогнозу главы «Газпром нефти», могут приблизиться к $40 за баррель. Ранее аналогичный прогноз дал вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун
Газпром нефть SIBN ₽335,45 +1,54% Купить
BRENT BR-5.20 $25,46 +13%
Лукойл LKOH ₽4 826,5 -1,44% Купить
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

С восстановлением спроса на нефть мировые цены на нее уже летом могут вновь подняться выше $30 за баррель, заявил в интервью «Первому каналу» глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, сделка о сокращении добычи участниками соглашения ОПЕК+ уже начала работать, однако в мае резкого роста котировок ждать не стоит.

«Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены уже превысят уровень $30 за баррель, а к концу года мы надеемся, что цены приблизятся и к $40 за баррель», — сказал Дюков (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Газпром нефти» также отметил, что сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ это непростая задача, однако ее решение даст России возможность создать резервные мощности, которые можно будет использовать после окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, снятия введенных для борьбы с болезнью ограничений и восстановления спроса.

«Безусловно, создание дополнительных резервных мощностей усиливает наши переговорные позиции», — сказал Дюков, пояснив, что влиятельность в рамках ОПЕК+ определяется как объемами добычи, так и размером резервных мощностей.

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»
Бизнес
Фото: Олег Яковлев / РБК

В апреле вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в интервью РБК также прогнозировал, что, благодаря сделке ОПЕК+, мировые цены на нефть вернутся в диапазон $30–40 за баррель.

«Ко второй половине года она должна быть ближе к $40 за баррель. Это объективно, если коронавирус начинает сворачиваться, а спрос — восстанавливаться. Отложенный спрос достаточно большой, и, я думаю, к июню запасы перестанут расти и начнут сокращаться. Но окончательное выравнивание спроса и предложения мы не ожидаем раньше конца 2022 года», — сказал тогда Федун.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), во втором квартале 2020 года мировой спрос на нефть окажется в среднем на 23,1 млн барр. в сутки ниже, чем годом ранее.

Глава МЭА предупредил о худшем месяце в истории нефтяной отрасли
Экономика
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Даже если во втором полугодии условия карантинов смягчатся, мы ожидаем падения спроса по итогам 2020 года на 9 млн барр. в сутки, что уничтожит целые годы роста», — предупредил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, по словам которого 2020 год будет худшим в истории мирового нефтяного рынка.

1 мая стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле колеблется на бирже в диапазоне $25–28 за баррель. В последний раз выше $30 стоимость барреля Brent поднималась 15 апреля, однако за последние четыре дня — в преддверии вступления в силу (с 1 мая) сделки ОПЕК+ — она выросла на треть (27 апреля торги закрылись на отметке $19,99).

По условиям новой сделки в рамках соглашения ОПЕК+ с мая по июль нынешнего года его участники сократят добычу на 9,7 млн барр. в сутки. На долю России придется сокращение в размере 2,5 млн барр./сутки.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Газпром нефть», Александр Дюков, нефть
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