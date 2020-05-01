Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету

К концу года цены на нефть, по прогнозу главы «Газпром нефти», могут приблизиться к $40 за баррель. Ранее аналогичный прогноз дал вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун

Александр Дюков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

С восстановлением спроса на нефть мировые цены на нее уже летом могут вновь подняться выше $30 за баррель, заявил в интервью «Первому каналу» глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, сделка о сокращении добычи участниками соглашения ОПЕК+ уже начала работать, однако в мае резкого роста котировок ждать не стоит.

«Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены уже превысят уровень $30 за баррель, а к концу года мы надеемся, что цены приблизятся и к $40 за баррель», — сказал Дюков (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Газпром нефти» также отметил, что сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ это непростая задача, однако ее решение даст России возможность создать резервные мощности, которые можно будет использовать после окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, снятия введенных для борьбы с болезнью ограничений и восстановления спроса.

«Безусловно, создание дополнительных резервных мощностей усиливает наши переговорные позиции», — сказал Дюков, пояснив, что влиятельность в рамках ОПЕК+ определяется как объемами добычи, так и размером резервных мощностей.