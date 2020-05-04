Дворкович спрогнозировал цену на нефть $35 за баррель к концу года

Глава фонда «Сколково» и ФИДЕ считает, что цены на нефть постепенно будут возвращаться «в нормальный интервал» и к концу года могут достичь $30–40. Он надеется, что сейчас нефть будет стоить $20–30, хотя могут быть и падения

Аркадий Дворкович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на нефть могут вернуться в интервал $30–40 за баррель до конца года. Об этом бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил в интервью РБК.

Он отметил, что в рамках новой сделки ОПЕК+, которая предполагает общее снижение добычи нефти на 9,7 млн барр., важны действия сторон. «Параллельный эффект действий по снижению добычи и стабилизации спроса окажет положительный эффект на нефтяные рынки, и постепенно цены будут возвращаться в нормальный интервал», — пояснил Дворкович.

При этом он усомнился в том, что цены быстро вернутся в диапазон $40 за баррель. «Пока будем надеяться, что цены будут оставаться хотя бы между 20 и 30 долларами, хотя в некоторые дни могут быть падения», — сказал Дворкович. На уточняющий вопрос о том, предполагает ли он стоимость нефти по $30 за баррель. глава «Сколково» ответил, что все же надеется на $35.