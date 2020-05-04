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Падение цен на нефть ,  
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Дворкович спрогнозировал цену на нефть $35 за баррель к концу года

Глава фонда «Сколково» и ФИДЕ считает, что цены на нефть постепенно будут возвращаться «в нормальный интервал» и к концу года могут достичь $30–40. Он надеется, что сейчас нефть будет стоить $20–30, хотя могут быть и падения
BRENT BR-6.20 $25,28 -0,71%
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на нефть могут вернуться в интервал $30–40 за баррель до конца года. Об этом бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил в интервью РБК.

Он отметил, что в рамках новой сделки ОПЕК+, которая предполагает общее снижение добычи нефти на 9,7 млн барр., важны действия сторон. «Параллельный эффект действий по снижению добычи и стабилизации спроса окажет положительный эффект на нефтяные рынки, и постепенно цены будут возвращаться в нормальный интервал», — пояснил Дворкович.

При этом он усомнился в том, что цены быстро вернутся в диапазон $40 за баррель. «Пока будем надеяться, что цены будут оставаться хотя бы между 20 и 30 долларами, хотя в некоторые дни могут быть падения», — сказал Дворкович. На уточняющий вопрос о том, предполагает ли он стоимость нефти по $30 за баррель. глава «Сколково» ответил, что все же надеется на $35.

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Политика

Дворкович также отметил, что отказ продлить предыдущую сделку ОПЕК+ не был единоличным решением российской стороны. «Я не вовлечен в эту историю плотно, поэтому не знаю всех нюансов. Но исходя из того, что я знаю, это было следствием позиции всех сторон, в том числе Саудовской Аравии, а не односторонним решением российской стороны», — отметил глава «Сколково».

Он добавил, что предложения России были разумными, но неприемлемыми для другой стороны. Хотя ничего хорошего в развале предыдущей сделки ОПЕК+ он не видит. Новая сделка заключалась в более сложных условиях для всех ее участников, отметил Дворкович. «Однако даже этой сделки пока недостаточно для стабилизации рынка. Стабилизация наступит только после того, как все рынки увидят реальные действия, реальное сокращение добычи и реальную стабилизацию экономики», — заключил глава «Сколково».

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Общество
Аркадий Дворкович

После развала предыдущей сделки ОПЕК+, о чем стало известно 6 марта, цены на нефть обрушились ниже $35 за баррель, последний раз так дешево топливо торговалось в 2016 году. Впоследствии нефть подешевела еще сильнее, цены опустились ниже $20. Саудовская Аравия созвала экстренное совещание ОПЕК, а также стран, не входящих в картель, включая Россию. В итоге стороны заключили новое соглашение. Согласно ему, страны начали сокращать добычу с 1 мая. Соглашение будет действовать в течение двух лет, но постепенно участники сделки будут наращивать добычу, а ее условия могут быть пересмотрены в конце 2021 года.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Аркадий Дворкович, цены на нефть, ОПЕК+
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