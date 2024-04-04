Reuters сообщил о росте доли российского газа в Европе до 15%
Евросоюз заменяет российский трубопроводный газ на сжиженный природный газ (СПГ), доля российского топлива в импорте блока выросла примерно до 15%, следует из расчетов Reuters на основе статистики ЕС.
По словам отраслевых и торговых источников агентства, рост импорта российского СПГ частично обусловлен скидками. По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году в порты ЕС направилось более 15,6 млн тонн российского СПГ, что немного больше, чем годом ранее, и на 37,7% больше, чем в 2021 году.
Reuters подчеркивает, что это повышение не нарушает законодательства ЕС — блок не вводил запрет на поставки российского газа и СПГ, как на импорт нефти и нефтепродуктов, но собирается полностью отказаться от топлива из России к 2027 году.
В отчетах о поставках указывается только предыдущий пункт назначения, что означает, что СПГ, поступающий в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды, «теряет свою российскую маркировку, которая может отпугнуть покупателей» перед отправкой по трубопроводам или погрузкой на другие суда в портах, отмечает агентство.
Reuters называет Испанию крупнейшим реэкспортером российского газа, поставляемого морским транспортом. По данным спутников слежения за судами, в прошлом году четыре швейцарские торговые фирмы — Gunvor, MET, ENET и DXT — купили и продали 1,3 млн тонн российского СПГ в Испании.
По подсчетам Tagesschau, объем поставок СПГ из России в Европу или транзитом через европейские страны в стоимостном выражении составляет примерно €12 млрд в год. Издание оценило минимальную стоимость каждого груза СПГ на танкере в €30 млн.
По данным ARD Monitor, на которые ссылался Tagesschau, российский СПГ, направляется в бельгийский порт Зебрюгге, во французский Монтуар-де-Бретань и в Бильбао в Испании, где расположены СПГ-терминалы. Издание также оценивало долю российских поставок газа в ЕС в 15%.
Сейчас трубопроводный газ в Европу поставляется из России только через Украину и «Турецкий поток». Около 15% количества, потребляемого в ЕС, по-прежнему поступает из России, по подсчетам Tagesschau. До февраля 2022 года доля российского газа составляла примерно 45–50%.
В ноябре 2023 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что введение американских санкций в отношении проекта «Арктик СПГ-2» (проектная мощность составляет 19,8 млн т СПГ в год) может свидетельствовать, что США как один из ведущих экспортеров этой продукции стремятся сохранить высокие цены на рынке.
Москва считает вводимые санкции незаконными. В МИДе сравнивали попытки ЕС отказаться от российского топлива с «выстрелом в ногу». Отказ Брюсселя от сотрудничества с Москвой в энергетике приведет к росту цен, негативно скажется на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения, считают в дипведомстве.
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