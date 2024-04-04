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Война санкций ,  
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Reuters сообщил о росте доли российского газа в Европе до 15%

Reuters: ЕС заменяет российский трубопроводный газ на СПГ
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Война санкций
Доля российского газа в импорте ЕС выросла примерно до 15%, это отчасти обусловлено скидками на поставки, сообщает Reuters. По его данным, при реэкспорте газ теряет российскую маркировку, «которая может отпугнуть покупателей»

Евросоюз заменяет российский трубопроводный газ на сжиженный природный газ (СПГ), доля российского топлива в импорте блока выросла примерно до 15%, следует из расчетов Reuters на основе статистики ЕС.

По словам отраслевых и торговых источников агентства, рост импорта российского СПГ частично обусловлен скидками. По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году в порты ЕС направилось более 15,6 млн тонн российского СПГ, что немного больше, чем годом ранее, и на 37,7% больше, чем в 2021 году.

Reuters подчеркивает, что это повышение не нарушает законодательства ЕС — блок не вводил запрет на поставки российского газа и СПГ, как на импорт нефти и нефтепродуктов, но собирается полностью отказаться от топлива из России к 2027 году.

В отчетах о поставках указывается только предыдущий пункт назначения, что означает, что СПГ, поступающий в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды, «теряет свою российскую маркировку, которая может отпугнуть покупателей» перед отправкой по трубопроводам или погрузкой на другие суда в портах, отмечает агентство.

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Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

Reuters называет Испанию крупнейшим реэкспортером российского газа, поставляемого морским транспортом. По данным спутников слежения за судами, в прошлом году четыре швейцарские торговые фирмы — Gunvor, MET, ENET и DXT — купили и продали 1,3 млн тонн российского СПГ в Испании.

По подсчетам Tagesschau, объем поставок СПГ из России в Европу или транзитом через европейские страны в стоимостном выражении составляет примерно €12 млрд в год. Издание оценило минимальную стоимость каждого груза СПГ на танкере в €30 млн.

По данным ARD Monitor, на которые ссылался Tagesschau, российский СПГ, направляется в бельгийский порт Зебрюгге, во французский Монтуар-де-Бретань и в Бильбао в Испании, где расположены СПГ-терминалы. Издание также оценивало долю российских поставок газа в ЕС в 15%.

Сейчас трубопроводный газ в Европу поставляется из России только через Украину и «Турецкий поток». Около 15% количества, потребляемого в ЕС, по-прежнему поступает из России, по подсчетам Tagesschau. До февраля 2022 года доля российского газа составляла примерно 45–50%.

В ноябре 2023 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что введение американских санкций в отношении проекта «Арктик СПГ-2» (проектная мощность составляет 19,8 млн т СПГ в год) может свидетельствовать, что США как один из ведущих экспортеров этой продукции стремятся сохранить высокие цены на рынке.

Москва считает вводимые санкции незаконными. В МИДе сравнивали попытки ЕС отказаться от российского топлива с «выстрелом в ногу». Отказ Брюсселя от сотрудничества с Москвой в энергетике приведет к росту цен, негативно скажется на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения, считают в дипведомстве.

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