В ВЭФ оценили изменения в мировой экономике из-за пандемии

Пандемия ускорит Четвертую индустриальную революцию, но приведет к изменениям в мировой торговле. Пострадают те, кто меньше остальных внедрял цифровые технологии

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти в интервью агентству «РИА Новости» спрогнозировал, что пандемия коронавируса ускорит Четвертую индустриальную революцию, поскольку приведет к цифровизации экономик. Однако специалист считает, что одновременно может произойти их разобщение.

«Ожидается, что торговля будет сокращаться, хотя неясно, как долго этот эффект будет продолжаться вместе с перемещением людей, в то время как цепочки производства и сбыта, скорее всего, будут переформатированы», — сказал Кротти.

При этом экономист ВЭФ выразил сомнение в том, что в условиях распространения коронавируса более половины мировых компаний смогут полностью перейти на удаленную работу. Часть из них в принципе невозможно цифровизировать, а в других компаниях есть задержки с дальнейшим освоением гибкой организации.

В целом же, оценивая влияние пандемии на мировую экономику, Кротти отметил, что многое будет зависеть от того, какие отрасли развиты в той или иной степени. Больше всего пострадают государства, где есть большое количество предприятий, которые работают в нецифровых отраслях. Там потери могут быть компенсированы ростом производительности.