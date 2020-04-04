Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Тренер Макгрегора исключил участие бойца в поединке вместо Нурмагомедова Спорт, 10:39 В ВЭФ оценили изменения в мировой экономике из-за пандемии Экономика, 10:34 Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков Общество, 10:19 Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса Технологии и медиа, 10:06 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 10:03 Меняем всех: как коронавирус за три дня изменил рынок труда в России Pro, 10:00 Рост на фоне пандемии: 10 лучших акций первого квартала Quote, 10:00 Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей Общество, 09:43 В Сербию прилетели 11 самолетов ВКС России с медпомощью Общество, 09:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 апреля Общество, 09:08 Ретейлеры зафиксировали снижение трафика в гипермаркетах Бизнес, 09:00 Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом Общество, 08:49 Роспотребнадзор сообщил о нормах правильного питания во время изоляции Общество, 08:22 Пентагон перебросил похоронные команды в Нью-Йорк Общество, 08:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ВЭФ оценили изменения в мировой экономике из-за пандемии

Пандемия ускорит Четвертую индустриальную революцию, но приведет к изменениям в мировой торговле. Пострадают те, кто меньше остальных внедрял цифровые технологии

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти в интервью агентству «РИА Новости» спрогнозировал, что пандемия коронавируса ускорит Четвертую индустриальную революцию, поскольку приведет к цифровизации экономик. Однако специалист считает, что одновременно может произойти их разобщение.

«Ожидается, что торговля будет сокращаться, хотя неясно, как долго этот эффект будет продолжаться вместе с перемещением людей, в то время как цепочки производства и сбыта, скорее всего, будут переформатированы», — сказал Кротти.

Мера жесткости: как бороться с COVID-19, не убивая экономику
Мнение

При этом экономист ВЭФ выразил сомнение в том, что в условиях распространения коронавируса более половины мировых компаний смогут полностью перейти на удаленную работу. Часть из них в принципе невозможно цифровизировать, а в других компаниях есть задержки с дальнейшим освоением гибкой организации.

В целом же, оценивая влияние пандемии на мировую экономику, Кротти отметил, что многое будет зависеть от того, какие отрасли развиты в той или иной степени. Больше всего пострадают государства, где есть большое количество предприятий, которые работают в нецифровых отраслях. Там потери могут быть компенсированы ростом производительности.

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Экономика

Накануне глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева констатировала, что мировая экономика сейчас переживает худшую рецессию чем во время глобального экономического кризиса.

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — отметила Георгиева. В связи с этим МВФ готов задействовать весь свой резерв в размере $1 трлн и удвоит размер экстренного финансирования с $50 млрд до $100 млрд, добавила она.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: МВФ
Материалы по теме
Мера жесткости: как бороться с COVID-19, не убивая экономику
Бизнес
Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса
Бизнес
Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter