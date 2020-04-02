Мера жесткости: как бороться с COVID-19, не убивая экономику

Однако эти субсидии вряд ли окажут достаточный эффект — в силу асинхронности эпидемии в разных странах, а также из-за своей специфической направленности. Судя по текущим данным, Китай, ценой жесткого карантина, который сопровождался существенным спадом в экономике, смог справиться с первой волной эпидемии. Теоретически теперь там может начаться восстановление производства (хотя в отсутствие вакцины нет гарантий от нового распространения вируса). Однако в марте радикальное падение спроса началось на ключевых для китайских фирм рынках в Европе и США. При этом, в отличие от кризиса 2008-2009 годов, применяемые в этих странах меры поддержки направлены не на стимулирование спроса или восстановление банковского кредитования, а на компенсацию потерь — в условиях, когда значительная часть производств, а также сферы услуг будет простаивать из-за карантина. Одновременно (и это тоже важное отличие от ситуации 2008-2009 годов) на международном уровне практически нет координации действий между национальными правительствами, что, скорее всего, нанесет дополнительный удар по глобальным цепочкам создания стоимости. В силу всех этих факторов кризис окажется не только более глубоким, чем это было 11 лет назад, но и более продолжительным.

В этих условиях встает вопрос о стратегиях реакции на происходящее для России. Траектории прохождения через кризис для нас во многом будут определяться решениями, которые будут приниматься в первой половине апреля, то есть на горизонте ближайших недель. Условная развилка здесь сводится к введению или не введению жесткого карантина и степени его жесткости. Вечером 29 марта эта мера уже была объявлена для Москвы и Подмосковья, что неизбежно окажет влияние на экономические процессы в стране, однако все равно остается вопрос о формате карантина в столице и в частности о режиме функционирования банков, от которых зависит финансирование предприятий, и головных офисов множества производственных компаний, а также о применении этой меры в других регионах.

Аргументы в пользу введения жесткого карантина, на котором, например, настаивает группа экономистов со главе с Сергеем Гуриевым, — необходимость спасения жизней, а также примеры Италии и Испании, где отсутствие мер по ограничению распространения инфекции породило чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения и привело к высокой смертности от COVID-19. Однако, во-первых, есть альтернативные модели. В частности, Япония, имеющая ту же численность населения, что и Россия, но при гораздо меньшей территории и большей концентрации людей в городах, успешно обходится без карантина. Наконец, есть опыт Тайваня, где противодействие эпидемии началось на месяц раньше, чем в Китае, и при населении в 24 млн человек до сих пор насчитывается менее 400 заболевших.

Во-вторых, есть весомые контраргументы врачей как в России, так и за рубежом. Их ключевое возражение против введения жесткого карантина — этот шаг лишь замедляет распространение инфекции. Но в отсутствие вакцины от нее, которая по всем оценкам появится не раньше, чем через год, единственный способ преодоления эпидемии — это выработка коллективного иммунитета. Для чего вирусом должно будет переболеть большинство. С этой точки зрения изоляция всех и каждого растягивает эпидемию во времени, но одновременно повышает риски любых заболеваний в последующий период ,так как миллионы людей много дней будут находиться в закрытых помещениях, без физических нагрузок и в условиях эмоционального стресса. Поэтому задача скорее должна заключаться в том, чтобы обеспечить возможно более легкое протекание болезни для большинства — с одновременными защитными мерами для групп риска.

Выбор реакции

Иными словами, важно понимать цену принимаемых антикризисных мер. В первом случае предлагаемое решение — жесткий карантин. Его неизбежным следствием будет сильный спад в экономике, который потребует от правительства масштабных мер социальной поддержки при неопределенных сроках выхода из глобальной депрессии. Во втором случае речь идет о дифференцированном применении жестких мер противодействия коронавирусу с учетом реальной ситуации в конкретных регионах. При этом фокус должен делаться на общую профилактику для большинства и защитные меры для категорий, находящихся в зоне риска — с одновременным обеспечением условий для продолжения деятельности большинства производственных предприятий и ключевых учреждений социальной сферы.

Преимущество первого подхода — в его универсальности и относительной простоте технической реализации. Однако его риски заключаются в том, что при переходе глобального кризиса в затяжную рецессию у правительства может не хватить ресурсов для необходимых мер социальной поддержки на фоне остановки множества предприятий. Возникает и еще одна опасность: заведомое предпочтения в пользу жестких решений на нижних этажах системы госуправления — с перекладыванием на верхние этажи ответственности за экономические последствия таких решений.

Второй подход, предполагающий, что большинство людей не сидит дома на социальных пособиях, а продолжает работать, сложнее реализовать, так как он требует дифференциации мер, реализуемых в разных регионах и для разных категорий граждан. Одновременно такой подход требует постоянных коммуникаций с людьми и гораздо более детальной разъяснительной работы. Зато он позволит смягчить последствия экономического кризиса. Одновременно такой подход даст возможности для осуществления в режиме антикризисных мер давно назревшей расчистки сложившейся системы регулирования — с освобождением предприятий и бюджетных организаций от избыточных бюрократических требований, отказом от искусственных процедурных ограничений при проведении закупок и т.д. После нормализации экономической ситуации можно будет оценить, в какой мере в условиях упрощенного режима хозяйствующие субъекты следовали нормам добросовестного поведения, и далее закрепить в законодательстве регуляторные механизмы, которые оказались успешными. Еще одна необходимая составляющая второго подхода — это делегирование на уровень региональных властей ответственности за адекватный местным условиям баланс между мерами противодействия коронавирусу и мерами по сохранению экономической активности. Тут стоит вспомнить, что в последние два года Кремль провел радикальное обновление губернаторского корпуса, и новые губернаторы скорее могут рассчитывать на относительную автономию и необходимое доверие со стороны центра.

Очевидно, что выбор одного или другого подхода — это политическое решение, которому затем нужно будет следовать. И именно поэтому в точке выбора, через которую мы будем проходить в ближайшее время, важно максимально трезво оценить краткосрочные и долгосрочные эффекты для каждого варианта антикризисных мер.