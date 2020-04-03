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Пандемия коронавируса ,  
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Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявили в МВФ. Из-за ухудшения ситуации с вирусом фонд увеличит размер экстренного финансирования в два раза, до $100 млрд
Кристалина Георгиева (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — сказала она.

По словам Георгиевой, больше всего от последствий коронавируса страдают развивающиеся страны, так как у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — отметила Георгиева. В связи с этим МВФ готов задействовать весь свой резерв в размере $1 трлн и удвоит размер экстренного финансирования с $50 млрд до $100 млрд, добавила она.

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
Экономика

Как ранее предупреждала Георгиева, мировой ВВП на фоне пандемии коронавируса может снизиться в 2020 году сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса, а восстановление будет зависеть от сроков устранения эпидемии. Особую угрозу она видит в возможных волне банкротств и сокращении рабочих мест, которые могут не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить основы общества.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились более 1 млн человек, свыше 58 тыс. умерли от заболевания. МВФ отмечал, что последствия пандемии будут «весьма серьезными» для глобальной экономики, однако «некоторый буфер» все же можно создать, в том числе с помощью высокого уровня занятости.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: МВФ, мировая экономика, коронавирус
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