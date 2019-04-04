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Глава Росимущества заявил о проблемах с проведением приватизации
По словам Вадима Яковенко, из-за снижения спроса план приватизации в 2018 году был выполнен менее чем наполовину
Вадим Яковенко (Фото: Светлана Привалова / «Коммерсантъ»)

В процессе выполнения в 2018 году программы приватизации возникли проблемы. План не удалось выполнить даже наполовину, заявил на коллегии Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) глава ведомства Вадим Яковенко, передает корреспондент РБК.

«Неудовлетворительно была организована работа по достижению главного планового показателя, предусмотренного программой приватизации. При плановом значении в 5,6 млрд руб. за прошедший год в рамках реализации в федеральный бюджет было перечислено 2,5 млрд руб. План выполнен только на 44%», — сказал Яковенко.

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Причинами столь низкого результата Яковенко назвал падение рыночного спроса и малую привлекательность для инвесторов предлагаемых к продаже активов. Всего в 2018 году было приватизировано 46 акционерных обществ и 144 объекта недвижимого имущества, а также 27 пакетов акций посредством публичного предложения (на сумму 1,318 млрд руб.), еще 12 — на аукционе (1,097 млрд руб.) и семь — без объявления цены (25,14 млн руб.). Продажа акций крупнейших обществ не осуществлялась.

В федеральный бюджет по итогам продаж в 2018 году было перечислено 2,44 млрд руб.

В апреле прошлого года Дмитрий Пристансков, занимавший тогда пост главы Росимущества, говорил, что приватизация в России проводится по остаточному принципу, так как активов «осталось не так уж и много».

В октябре 2018 года председатель Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что доходы от приватизации, заложенные в проект федерального бюджета на 2019–2021 годы (в 2019 году — 13 млрд руб., в 2020 году — 11 млрд руб., в 2021-м — ничего), «даже смешными не назовешь». Позднее тот же Кудрин сказал, что вопрос об уменьшении доли государства в экономике вообще снят с повестки.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
Теги: приватизация, Росимущество, Яковенко
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