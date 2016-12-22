Глава Росимущества рассказал о приватизации по «остаточному принципу»

Приватизация в России проходит по «остаточному принципу», так как у государства осталось не так много активов, рассказал глава Росимущества Дмитрий Пристансков. Приватизацию нужно направить на привлечение инвестиций, считает он

Дмитрий Пристансков (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

«Сейчас приватизация, наверное, уже идет по остаточному принципу, и многое уже было приватизировано, активов, действительно, осталось не так уж и много. Поэтому цифры [по приватизации] действительно кажутся скромными. Но всё-таки надо продавать (я часто об этом говорю) не ради продажи. Приватизация — это механизм инфраструктурных преобразований в экономике», — сказал глава Росимущества Дмитрий Пристансков, выступая на коллегии ведомства. В 1990-х годах было «современное для того периода законодательство, которое опережало реальное положение дел в экономике страны», напомнил он. Оно позволяло привлекать профессиональных инвесторов, которые должны были развивать активы, указал чиновник, но тогда еще не был сформирован пул «настоящих рыночных ответственных собственников».

Сейчас приватизационные сделки должны стать «способом привлечения реальных инвестиций в отрасль», сказал Пристансков. «При этом мы, конечно, вынуждены принимать во внимание и внешние факторы, в том числе геополитические, секторальные организации, низкий инвестиционный спрос», — отметил глава Росимущества.

Количество крупных приватизационных сделок сократилось, говорил ранее и министр экономического развития Максим Орешкин. «Но это на самом деле означает, что у нас больше не стоит жесткой задачи финансировать дыры, которые есть в бюджете», — отмечал он.

«Поэтому мы сейчас гораздо более аккуратно подходим к сделкам, аккуратно подбираем партнеров для того, чтобы объекты, компании стратегически развивались и приносили пользу государству», — объяснял министр.

Во вторник в Росимуществе Орешкин напомнил, что в России более 800 ФГУПов. Их приватизация уже проходит «довольно активно», сказал он.