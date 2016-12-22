Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации

При профицитном бюджете перед государством не стоит задача продать актив, необходимо обеспечить его активное развитие с участием стратегических партнеров, сказал министр

Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правительство не отказывалось от приватизации, оно ведет непубличный поиск инвесторов и готово рассмотреть продажу активов, если на них будет спрос, заявил Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

«Если у крупных инвесторов будет какой-то предметный интерес к тем российским активам, которые сейчас есть на балансе государства, то, конечно же, этот вопрос будет рассмотрен, и рассмотрен с точки зрения уменьшения доли государства, привлечения стратегических партнеров или более широкого круга инвесторов в тот или иной актив. Приватизация — это процесс не только со стороны предложения, но также всегда и процесс со стороны спроса», — сказал Орешкин на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.

«По ряду активов это просто делается непублично. Мы проводим очень глубокую работу по поиску стратегических партнеров со всего мира, которые могли бы войти в те или иные активы и [...] развивать [их]», — отметил Орешкин.

В отличие от ситуации 2015–2016 годов ситуация с бюджетом лучше, напомнил он — профицит в этом году составит 2,5–3% ВВП. С учетом этого «наша задача — сделать так, чтобы актив благодаря привлечению стратегических партнеров развивался более активно», сказал министр. При этом продажа активов компаниям, которые и так занимают большую долю на том или ином рынке, не будет позитивной для экономики, а только снизит конкуренцию, подчеркнул он.

На прошлой неделе председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме сказал, что вопрос об уменьшении доли государства в экономике снят с повестки дня. Такой цели нет в национальных проектах, а доходы бюджета от приватизации в ближайшие три года составят всего лишь 25 млрд руб., что станет минимальной прогнозируемой суммой с 2000 года.