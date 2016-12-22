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Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей
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Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей
Экономика, 15:15
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Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей

Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Общероссийском гражданском форуме, передает корреспондент РБК.

«Когда мы говорим «улучшить отношения бизнеса [с государством], создать ему среду» [мы говорим, что] нужно уменьшить долю государства в экономике, уменьшить долю тех компаний, госкорпораций, которые неравное положение имеют на рынке, используют административный ресурс, у них больше доступ к финансовым ресурсам, зачастую даже заказывают своих партнеров через какие-то административные штучки», — отметил Кудрин.

Кудрин отказался назвать доходы от приватизации «даже смешными»
Экономика

Но в нацпроектах не поставлена цель по сокращению доли государства, напомнил глава Счетной палаты. «Я честно хочу сказать: в течение двух лет мы очень серьезно обсуждали [приватизацию] с правительством и администрацией президента... Вопрос об уменьшении доли государства в экономике — я могу это сегодня прямо сказать — снят с повестки. Несмотря на то что президент в послании сказал об уменьшении доли государства в экономике <...>, на ближайшие три года в бюджете доходы от приватизации составят 25 млрд руб. С 2000 года такого прогноза маленького по приватизации еще не было», — напомнил Кудрин.

В начале октября Кудрин указывал, что учтенные в проекте бюджета на 2019–2021 годы доходы от приватизации нельзя назвать «даже смешными». В 2019 году — 13 млрд руб., в 2020 году — 11 млрд руб., в 2021-м — ноль доходов от приватизации», — пояснял Кудрин.

В феврале РБК писал, что, по оценкам ЦСР, доля госсектора в ВВП по итогам 2016 года составила 46%, хотя еще в 2006-м была на уровне 39,6%.

 

Теги: Алексей Кудрин , Приватизация
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