Минфин в марте закупит валюту на 192,5 млрд руб.

Министерство финансов направит на покупку валюты с 7 марта по 5 апреля 192,5 млрд руб. При этом ежедневный объем покупки валюты составит 9,6 млрд руб., об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в марте 2018 года составит 238 млрд руб. По итогам февраля этот показатель оказался меньше на 45,4 млрд руб.

«[Отклонение] обусловлено более низким объемом экспорта нефти, газа и нефтепродуктов по сравнению с прогнозными значениями», — говорится в сообщении.

​В феврале министерство направило на закупку валюты почти 300 млрд руб.