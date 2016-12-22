Силуанов анонсировал закупки валюты на 2 трлн руб. в 2018 году

Объем закупок валюты, которые проводит Минфин, в следующем году составит 2 трлн руб. при сохранении нынешних цен на нефть, заявил министр Антон Силуанов. Волатильность сырьевого рынка будет «все меньше» отражаться на курсе рубля

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В 2018 году Минфин при нынешнем порядке цен на нефть получит около 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов, которые будут направлены на пополнение резервов путем закупок валюты. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Мы делали бюджет из расчета $40 за баррель. Разница между $40 и ценой, которая сложится фактически в следующем году, пойдет на сальдо сокращения трат ФНБ, потому что мы будем тратить и будем накапливать, как в этом году», — сказал министр. Он уточнил, что речь идет о сумме порядка 2 трлн руб. в 2018 году при ценах на нефть $54–55. При $60 объем закупок составит 2,8 трлн руб.

В среднем по итогам января—ноября этого года нефть марки Urals стоила $52,17 за баррель. В ноябре ее цена составила $61,97 (в 1,4 раза больше, чем годом ранее).

Минфин с 2018 года меняет методику бюджетного правила, предусматривающего закупки валюты на сверхдоходы от продажи нефти (при ценах выше $40 за баррель). При определении объема интервенций он будет исходить из фактического, а не прогнозного курса рубля. Аналитики Райффайзенбанка прогнозировали, что при прочих равных это приведет к увеличению закупок валюты и, как следствие, ослаблению рубля.

Курс рубля все меньше и меньше зависит от цены на нефть благодаря более активному применению бюджетного правила, отметил Силуанов, в резервы будут изымать до 70% всех нефтегазовых доходов (пока что размер изъятий составляет 30–40%). «А значит, если даже будет волатильность на сырьевом рынке и на рынках капитала, на курсе это будет отражаться меньше, чем при предыдущей методике», — подчеркнул глава Минфина. При новой формуле ведомство будет покупать больше валюты, чем раньше.

В 2017 году Минфин закупит валюты на 829,1 млрд руб., следует из материалов министерства. С начала года, когда начало действовать переходное бюджетное правило, зависимость рубля от нефти сократилась: цены на Urals колебались от $43 до $64 (то есть порядок изменений составлял 50%), в то же время изменения курса рубля находились в «узком» диапазоне — от 56 до 61 руб.

Если цены на нефть сохранятся на уровне $55, то курс рубля останется прежним, спрогнозировал Силуанов. Впрочем, это произойдет только при условии, что не будут введены дополнительные санкции, отметил он.

Из Фонда национального благосостояния в 2017 году потратят 660 млрд руб., ​ Резервный фонд израсходуют полностью, отметил Силуанов. Дефицит бюджета составит примерно 1,5 трлн руб. (1,6% ВВП), добавил глава Минфина.