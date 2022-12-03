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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Экономика ,  
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Орбан выступил против совместной помощи Киеву из-за риска долгов

Премьер-министр Венгрии Орбан: выступаем против совместной помощи Киеву из-за риска долгов
По мнению венгерского премьера Орбана, страны для помощи Украине должны заключать двусторонние соглашения, а не использовать механизм совместного заимствования. Ранее ЕС заявил о намерении выделить Киеву €18 млрд в будущем году
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Венгрия продолжает выступать против поддержки Украины за счет совместного заимствования внутри ЕС, так как это превращает европейские государства в должников, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Index.

«Мы не хотим, чтобы Европейский союз превратился в сообщество или группу государств-должников, а не в сообщество сотрудничающих государств-членов», — так объяснил он свою позицию.

Он добавил, что если ЕС превратится в «долговое сообщество», то «стонать [будут] не только наши дети, но и наши внуки», а платить за неплатежеспособные государства придется другим членам союза.

Премьер-министр отметил, что понимает потребность Украины в поддержке на фоне военных действий, однако механизм помощи должен быть иным: через заключение между странами двусторонних соглашений.

Орбан также заявил, что из-за глобальной минимальной ставки корпоративного налога в Венгрии окажутся под угрозой десятки тысяч рабочих мест. Премьер-министр подчеркнул, что налоговая политика — это часть национальной юрисдикции.

Около 140 стран в прошлом году согласились ввести глобальную минимальную ставку корпоративного налога для транснациональных корпораций, чтобы снизить налоговую конкуренцию между странами и не дать корпорациям выводить прибыль из-под налогообложения.

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В начале ноября Еврокомиссия сообщила, что планирует предоставить Украине в 2023 году финансовую помощь на сумму €18 млрд, чтобы «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц в форме «очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов».

Венгрия сразу же выступила против совместного с другими государствами — членами ЕС финансирования этой программы. При этом Будапешт не отказался от помощи Киеву. В частности, в конце ноября страна объявила о выделении Украине в будущем году €187 млн в качестве льготного кредита на восстановление экономики.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия Виктор Орбан Украина помощь
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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