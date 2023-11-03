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Минфин не поддержал сбор налога на сверхприбыль с нефтегазовых компаний

Минфин не поддержал сбор налога на сверхприбыль с нефтегазовых компаний
Ведомство заявило, что нефтегазовым и угольным компаниям не нужно платить налог на сверхприбыль, так как они отдавали сверхдоходы за счет других механизмов — например, НДПИ и демпфера. Авторы идеи не согласились с позицией Минфина
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минфин направил отрицательный отзыв на думский законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, с заключением правительства ознакомились «Известия». Пресс-служба министерства подтвердила отправку отзыва в правительство.

Ведомство напомнило, что налоги для бизнеса в этих отраслях уже повышали в 2021–2023 годах. В частности, были изъяты сверхдоходы через корректировку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), также работал механизм демпфера.

Там добавили, что у компаний, которые обязаны заплатить налог на сверхприбыль, с 1 октября (и до 30 ноября) есть возможность внести обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, чтобы уменьшить величину этого сбора. Если же такой налог введут позднее для нефтегазовых и угольных компаний, то они окажутся в неравных условиях с остальными налогоплательщиками.

С позицией Минфина не согласился один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Очевидно, что в условиях санкций федеральному бюджету требуются дополнительные доходы, которые могли бы дать представители этого бизнеса. Эти деньги могли бы пойти на выполнение социальных обязательств государства, а также на дополнительные нужды СВО», — сказал он.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль компаний в начале августа. Это разовый сбор, который должны уплатить организации, чья средняя доналоговая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы. Погасить его нужно не позднее 28 января 2024 года.

С 2022 года в России действует новый расчет НДПИ для ряда твердых полезных ископаемых, в частности угля. Ставка налога установлена на уровне 1,5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Новый механизм внедрили с целью изъятия сверхдоходов компаний в период высоких цен.

За последние годы не раз корректировался НДПИ для нефтегазового сектора. Например, в феврале 2022-го был изменен порядок определения цены на нефть для налогообложения нефтяных компаний, в том числе для НДПИ. По новой формуле котировки нефти российской марки Urals должны были стать не ниже стоимости Brent минус $25 за баррель с июля 2023 года. С 1 сентября эта величина снизилась до $20, что позволило получить дополнительные доходы в бюджет.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
сверхприбыль налоги Минфин Нефтегазовые компании
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