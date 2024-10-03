Арбитраж не признал санкции против российского концерна форс-мажором

Коллегия из Сингапурского арбитражного центра не признала санкции форс-мажором, как того добивался концерн «Силовые машины» в споре против вьетнамской госкомпании, стало известно РБК. «Силовые машины» выиграли по другому основанию

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Санкции США, наложенные на российского производителя турбин «Силовые машины» (подконтролен бизнесмену Алексею Мордашову), не являются форс-мажором и, соответственно, не могли быть законным основанием для одностороннего выхода из EPC-контракта на строительство тепловой электростанции «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. К такому выводу пришла коллегия из трех арбитров, сформированная в 2020 году при Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC) для разрешения спора между «Силовыми машинами» и вьетнамской нефтегазовой госкорпорацией PetroVietnam (PVN) по поводу незавершенного строительства ТЭС.

Хотя судебная практика по вопросу признания санкций форс-мажором неоднозначна, отказ в признании санкций таковыми можно считать вполне стандартной позицией в международных арбитражах (да и в российских арбитражных судах), говорят опрошенные юристы. Стороны, особенно профессиональные участники рынка, должны учитывать такие риски при заключении контракта, объясняют они.

Как «Силовые машины» победили в арбитраже

В то же время российская компания правомерно вышла из договора в феврале 2019 года на основании дефолта PVN по платежам, причитающимся «Силовым машинам» за выполненные работы, посчитал арбитраж. Это позволило «Силовым машинам» выиграть спор — сингапурский арбитраж присудил им около $500 млн компенсации, сообщал РБК ранее в 2024 году со ссылкой на источники.

«Истец явно одержал верх в этом арбитражном разбирательстве», — говорится в решении SIAC.

Решения международных арбитражных судов по коммерческим спорам обычно конфиденциальны, как и решение в споре «Силовых машин» и PVN. Окончательное решение SIAC было вынесено в ноябре 2023 года, но полный его текст (230 страниц) появился в распоряжении РБК в конце сентября 2024-го, после публикации ведущим отраслевым изданием IAReporter среди подписчиков. В «Силовых машинах» не стали подтверждать аутентичность документа, но его содержание подтверждается публичным решением Высокого суда Сингапура в продолжение того же спора, датированным 24 сентября (РБК его также изучил).

В приказе сингапурского суда излагается суть арбитражного решения, в том числе тот факт, что, по заключению коллегии арбитров, санкции против «Силовых машин» не могли служить законным основанием для прекращения контракта в соответствии с пунктом о форс-мажоре, однако второе уведомление компании о прекращении договора на основании неплатежей PetroVietnam было обоснованным, в результате чего арбитраж присудил «Силовым машинам» денежную компенсацию.

«Арбитраж отказал в признании санкций форс-мажором основанием для одностороннего прекращения контракта со стороны «Силовых машин», но признал обоснованным прекращение контракта на основании дефолта PVN перед российским подрядчиком, то есть отказ платить в сроки, установленные контрактом», — говорит партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков.

Какую сумму присудил арбитраж

Согласно полному тексту арбитражного решения, она эквивалентна примерно $523 млн по обменным курсам на 2 октября, включая издержки судопроизводства и процент, начисленный на основную сумму за время между началом арбитражного разбирательства и его окончанием (денежная сумма с учетом издержек была в основном присуждена в долларах, но частично также в рублях, вьетнамских донгах, евро, фунтах стерлингов и сингапурских долларах). На основную сумму компенсации ($516 млн) также должен быть начислен процент (простой) по ставке 7,27% в год от даты вынесения решения (30 ноября 2023 года) до полной выплаты ответчиком.

Такой размер компенсации обусловлен стоимостью работ, выполненных подрядчиком («Силовые машины» выполнили более 77% всех работ), с поправкой на платежи, полученные от заказчика, а также непогашенными обязательствами PVN по выплатам в адрес «Силовых машин» в рамках контракта. В сумму присужденной компенсации также вошли стоимость консервационных работ на объекте, которые российская компания осуществила после прекращения контракта, и залог примерно на 6 млрд руб., предоставленный «Силовыми машинами» в 2015 году в качестве гарантии выполнения работ.

Российский подрядчик утверждал, что выставил в общей сложности 11 платежек, которые либо были оплачены заказчиком только частично, либо вообще не были оплачены. Общая сумма неуплаты составляла около $110 млн. «Силовые машины» вышли из договора с PVN после истечения по всем платежкам 150-дневного срока, дававшегося на оплату в соответствии с одним из пунктов контракта.

PVN объясняла, что ее дефолт был обусловлен исключительно невозможностью выплат в долларах из-за санкций против «Силовых машин», а также рядом других проблем на стороне подрядчика. Вьетнамская компания уверяла, что добросовестно предлагала варианты продолжения проекта, включая возможность изменения валюты контракта на платежное средство, которое не затрагивалось бы санкциями. В частности, предлагалась схема, при которой базирующийся во Вьетнаме Вьетнамско-российский совместный банк (VRB) покупал бы доллары у заказчика и конвертировал их в рубли, но в итоге она не сработала: VRB выставил к «Силовым машинам» определенные требования, которые компания не могла выполнить (об этом говорится в решении SIAC).

Почему арбитраж не признал санкции форс-мажором

Минфин США включил «Силовые машины» в санкционный список SDN в январе 2018 года. Формальной публично заявленной причиной было обозначено то, что компания «оказывала <...> поддержку» ОАО «Технопромэкспорт» (ТПЭ, было внесено под блокирующие санкции в 2015 году), а ее директор «публично выразил поддержку инфраструктурным проектам в Крыму». Российское СП немецкого концерна Siemens и «Силовых машин» изготовило турбины, которые в итоге были поставлены в Крым для тепловых электростанций, которые строил «Технопромэкспорт». Кроме того, специализированное подразделение Минторга США внесло «Силовые машины» в так называемый Entity List, подразумевающий практическую невозможность экспортных поставок в ее адрес американского технологического оборудования.

В контракте «Силовых машин» с PVN форс-мажор был определен как исключительное событие или обстоятельство, которое, во-первых, находится за пределами контроля той или другой стороны, во-вторых, которое сторона не могла предусмотреть, в-третьих, которое сторона, возникни такое обстоятельство, не могла избежать или преодолеть и, в-четвертых, к которому в основном не была причастна противоположная сторона договора. В примерах форс-мажора, приводимых в контракте, санкции поименованы не были.

Истец аргументировал, что как миноритарный партнер в СП — производителе турбин (35%) не имел фактического контроля над контрактом, заключенным с «Технопромэкспортом», по поставке турбин. Более того, копию контракта СП с ТПЭ «Силовые машины» смогли получить уже после того, как были включены в санкционный список. Истец также не имел причин подозревать, что ТПЭ затем перенаправит турбины в Крым, следует из доводов, изложенных в арбитражном решении. Наконец, он никак не мог повлиять на «политическое решение» OFAC (санкционное управление Минфина США) ввести санкции.

PVN оспаривала часть этих тезисов, заявляя, что «Силовые машины» обязаны были знать, что оборудование будет использовано в Крыму, а не в Тамани (Краснодарский край), как первоначально предполагалось. Кроме того, концерн был «политически аффилирован» через якобы тесные связи его владельца Алексея Мордашова с высшим руководством России. При этом у «Силовых машин» не было департамента по комплаенсу, обосновывали представители PVN, который должен был указать на очевидные риски сделок с подсанкционными лицами и риски заключения контрактов в долларах.

«Разумеется, истец не имел актуального контроля над решением правительства США ввести санкции, которое является вопросом госполитики. Однако арбитражный трибунал путем аналогии может сравнить эту ситуацию с той, когда некий человек засовывает голову в пасть льву. Основываясь на представленных доказательствах, трибунал находит, что истец, учитывая его долю собственности и представительство в совете директоров СП с Siemens, мог избежать засовывания головы в пасть льва», — заключил арбитраж.

После попадания под санкции «Силовые машины» наняли опытного американского юриста, который подал прошение о снятии санкций с компании. В 2020 году истец проинформировал OFAC, что собирается выйти из СП с Siemens, следует из решения SIAC. Однако в 2022 году СП, которое называлось «Сименс технологии газовых турбин», сменило свое название на «Современные технологии газовых турбин», и, судя по всему, из СП вышла Siemens, а не «Силовые машины», говорится в решении суда. Арбитраж считает, что, для того чтобы получить шанс на выведение из санкционного списка, истец должен был своевременно выйти из совместного предприятия, вовлеченного в проект в Крыму, указано в нем. «Силовые машины» могли разумно предусмотреть санкции США, а также имели не только гипотетические шансы на их отмену, подытожила коллегия.

Что говорит судебная практика о санкциях

«Вполне стандартная позиция как в международном арбитраже, так и в судебной практике российских арбитражных судов, что санкции часто являются предсказуемыми и стороны должны учитывать такие риски при заключении контракта», — комментирует партнер, глава практики «Разрешение споров» адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая.

При этом некоторые трибуналы могут признать санкции форс-мажором, если они существенно затрудняют исполнение обязательств, однако это зависит от формулировок контракта и предсказуемости санкций, указывает Заброцкая. В то же время, например, российские арбитражные суды высказывали позицию, что даже санкции, введенные после 2022 года, по какой-то причине должны были быть предсказуемы для компаний, заключавших внешнеэкономические сделки до 2022-го (например, так постановили арбитражные суды по делам голландской компании Damen против «Росморпорта»).

Практика, где санкции признавались форс-мажором для целей прекращения договорных обязательств, существует, говорит Рачков. «Однако такое возможно, как правило, если в договоре [прямо] сказано, что форс-мажором могут быть акты органов государственной власти», — знает он. С профессиональных игроков, по его словам, спрос выше: применительно к различным российским компаниям ЕС и США начали вводить санкции с весны 2014 года, и, заключая в декабре 2014 года EPC-контракт, «Силовые машины» и PVN должны были понимать, что против российского подрядчика могут быть введены санкции.

В 2022 году Россия стала мировым лидером по количеству введенных против ее физлиц и юрлиц санкций, сообщал Bloomberg. В этом контексте, когда санкции стали гораздо более частым явлением, российским истцам в аналогичной ситуации будет еще труднее доказывать, что санкции являются форс-мажором, отмечает Рачков.

Почему арбитраж разрешил выплаты в национальных валютах

Из арбитражного решения следует, что арбитраж SIAC, учитывая заявление «Силовых машин» о трудностях с возможным приведением в исполнение решения в долларах (такие выплаты будут заблокированы американскими банками), до вынесения финального решения разрешил выплаты в пользу выигравшей стороны в российских рублях или вьетнамских донгах, для чего должны быть использованы официальные курсы Банка России или Госбанка Вьетнама.

PVN в ходе разбирательства выставляла встречные финансовые требования к «Силовым машинам», поэтому согласилась на условие потенциальных выплат в донгах на случай своей победы.

Разрешение арбитража платить в рублях повышает шансы успешного исполнения арбитражного решения для «Силовых машин», считает Заброцкая. «Согласие на рублевые выплаты облегчает процесс урегулирования, так как позволяет обойти ограничения, связанные с международными валютными переводами в условиях санкций», — констатирует она. Платежи в адрес «Силовых машин» невозможны не только в долларах, но и в евро, добавляет Рачков: клиринг в евро идет через европейские банки, которые опасаются вторичных санкций США.

Как могут развиваться события дальше

Как писал РБК, спор переместился в плоскость национальных судов, поскольку «Силовые машины» теперь будут пытаться приводить арбитражное решение о компенсации в подходящих юрисдикциях. Московский арбитражный суд в сентябре уже постановил привести в исполнение на территории России решение международного арбитража, что открывает для российской компании потенциальные возможности по обращению взыскания на российские активы PetroVietnam.

Суд Сингапура выдал «Силовым машинам» разрешение на приведение в исполнение окончательного решения арбитража, а PVN подала ходатайство об отмене этого разрешения, говорится в июльском приказе Высокого суда Сингапура, обновленном 24 сентября.

Параллельно вьетнамская компания подала заявление об отмене двух выводов из финального арбитражного решения — по вопросу правомерного расторжения контракта «Силовыми машинами» путем второго уведомления, которое последовало за первым, поданным на основании предполагаемого форс-мажора, и по вопросу убытков, которые ответчик должен возместить истцу. Ходатайство по вопросу компенсации судья отклонил, а вот в отношении первого вопроса суд посчитал, что арбитражное решение было вынесено с нарушением правил «естественного правосудия» (natural justice). По мнению судьи, коллегия арбитров должна была предоставить сторонам возможность представить свои аргументы относительно подхода, принятого арбитрами. Судья посчитал целесообразным передать эту оспариваемую часть решения обратно коллегии арбитров, предложив им заново рассмотреть вопрос о расторжении договора. Если арбитры все-таки решат, что второе уведомление было недействительным для целей прекращения контракта, они должны будут внести коррективы в финальное решение, следует из приказа Высокого суда Сингапура.

«Сингапурский суд направил запрос трибуналу арбитров в SIAC по одному вопросу, не влияющему на действительность решения. На период ответа трибунала сингапурский суд приостановил исполнительное производство на территории Сингапура», — заявили РБК в пресс-службе «Силовых машин». «Вопрос о принудительном исполнении решения SIAC (которое не было отменено или приостановлено) в других юрисдикциях, как и вопрос о возможной приостановке такого процесса, никогда не рассматривался в сингапурском суде», — добавили там. РБК направил запрос в PVN.

В российской компании также заявили, что до решения суда переговоры проводились по инициативе «Силовых машин». В настоящее же время «переговоры идут о способах исполнения решения суда со стороны PVN и минимизации неустоек за неисполнение решения суда со стороны PVN». «Возвращение «Силовых машин» к достройке [ТЭС] невозможно: контракт расторгнут и в текущих условиях не может быть исполнен без изменения всех его технических решений», — резюмировали в компании.