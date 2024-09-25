Решение по спору «Силовых машин» против PetroVietnam признали в России

Суд в Москве постановил привести в исполнение на территории России решение международного арбитража в пользу «Силовых машин» в споре с PetroVietnam. Потенциально это может дать право на арест вьетнамских активов, говорят юристы

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Арбитражный суд города Москвы определил признать и привести в исполнение на территории России решение Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC), принятое в ноябре 2023 года в пользу компании «Силовые машины» Алексея Мордашова в споре с вьетнамской госкорпорацией Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam). Это следует из резолютивной части определения московского суда от 20 сентября, размещенного в базе суда.

Определение может быть обжаловано в течение месяца в Арбитражный суд Московского округа, указано в решении. Как пояснила партнер МЭФ Legal Римма Малинская, определения российских судов по такой категории дел обжалуются только в суд кассационной инстанции, минуя апелляционное обжалование. Если суд Московского округа сочтет ходатайство PetroVietnam обоснованным, исполнение может быть приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы, уточняет партнер, глава практики «разрешение споров» адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая.

РБК направил запросы в российское представительство PetroVietnam и «Силовые машины».

История спора

РБК подробно писал об этом споре в феврале 2024 года: речь шла о победе «Силовых машин» в сингапурском арбитраже. Она стала первой публичной победой российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже после начала специальной военной операции и введения против России жестких санкций Запада.

Российская компания инициировала арбитражное разбирательство в Сингапуре в 2019 году, требуя компенсировать потраченные на совместный проект средства. В конце 2013 года совместное предприятие «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation получило контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. После попадания «Силовых машин» под санкции США в 2018 году проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. В начале 2019 года «Силовые машины» приостановили свое участие в контракте, сославшись на форс-мажор. Но вьетнамская сторона не была согласна признать американские санкции в качестве основания для форс-мажора. Контракт был официально прекращен.

Иск «Силовых машин» в сингапурском арбитраже был удовлетворен на сумму более $500 млн (фактические расходы на строительство проекта, включая неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта). PetroVietnam комментировала решение арбитража так: «Решение содержало серьезные ошибки, повлияв на исход дела и лишив PetroVietnam ее справедливых прав».

Приостановка исполнения решения в Сингапуре

По данным профильного издания Global Arbitration Review (GAR), сингапурский суд приостановил исполнение арбитражного решения SIAC. Такая приостановка возможна, если проигравшая арбитраж сторона ходатайствует об отмене арбитражного решения по ряду ограниченных оснований, таких как ненадлежащий состав арбитража или его неправомочность рассматривать данный спор. В августе GAR сообщало, что суд в Сингапуре попросил разобраться в том, обоснованно ли был прекращен контракт между «Силовыми машинами» и PetroVietnam.

Как следует из карточки дела, в московском суде представители PetroVietnam в конце июля заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства, в обоснование ссылаясь на то, что Высокий суд Сингапура направил запрос в SIAC с целью возобновления производства по делу и приостановления исполнения принятого в 2023 году решения. Суд согласился отложить разбирательство до сентября 2024 года, но 20 сентября решил привести арбитражное решение в исполнение в России.

В силу положений Нью-Йоркской конвенции и российского закона о международном коммерческом арбитраже тот факт, что местный суд приостановил исполнение международного арбитражного решения, не является абсолютным (безусловным) основанием для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения на территории России, говорит независимый консультант по правовым вопросам в сфере коммерческого (инвестиционного) арбитража Михаил Самойлов. И конвенция, и российский закон предусматривают, что российский суд может, но не обязан отказать в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, если исполнение такого решения приостановлено судом того государства, на территории которого было вынесено арбитражное решение, указывает юрист.

Согласно закону о международном арбитраже Сингапура, сторона может обратиться в Высокий суд страны с заявлением о приостановке исполнения арбитражного решения в случаях, когда⁠ решение оспаривается в месте проведения арбитража в соответствии с применимым законодательством, регулирующим арбитраж, или решение оспаривается по таким причинам, как, например, превышение арбитрами полномочий или недействительность арбитражного соглашения, отмечает Заброцкая. По ее словам, если арбитражное решение приостановлено в Сингапуре, это может повлиять на его исполнение в других юрисдикциях, но российский суд, судя по всему, не счел этот аргумент убедительным и признал арбитражное решение «окончательным и обязательным» (в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией). Что касается перспектив отмены арбитражного решения, то это экстраординарная ситуация, которая встречается крайне редко, указывает ведущий юрист адвокатского бюро КИАП Ростислав Кац.

Последствия для PetroVietnam

По общему правилу решения международного арбитража являются обязательными для сторон разбирательства и должны выполняться добровольно, а в случае неисполнения у истца есть возможность обратиться к процедуре признания и приведения в исполнение решения международного арбитража на территории какой-либо страны, говорит Малинская. Это означает, что теперь решение можно принудительно исполнить за счет имущества ответчика, находящегося на территории этой страны, объясняет она.

Решение Арбитражного суда города Москвы, если оно вступит в законную силу, действительно дает возможность «Силовым машинам» прибегнуть ко всем механизмам принудительного исполнения судебного решения, включая арест активов должника, подтверждает Самойлов. Но говорить о перспективах признания и/или исполнения арбитражного решения в других юрисдикциях трудно. «Нужно различать два самостоятельных действия — формальное признание иностранного арбитражного решения и его фактическое исполнение», — подчеркивает Самойлов. По его словам, с одной стороны, санкции не влияют на признание иностранного арбитражного решения, поскольку данный вопрос всецело регулируется Нью-Йоркской конвенцией, а с другой стороны, вопрос фактического исполнения (например, получения денежных средств подсанкционным лицом) уже не регулируется конвенцией, фактическое исполнение может зависеть от условий санкционного регулирования конкретной страны.

Поскольку «Силовые машины» обратились в российский суд за признанием и приведением в исполнение решения, скорее всего, они уже показали суду, что такие активы в реальности имеются, и следующим шагом для «Силовых машин» будет получение исполнительного листа, который можно будет предъявить в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России в общем порядке, допускает Кац.

Согласно данным сервиса Rusprofile, в России Корпорация нефти и газа Вьетнама имеет два совместных предприятия — ООО «Газпромвьет» и ООО «СК «Русвьетпетро».

При этом российская компания вряд ли сможет свободно пытаться арестовывать активы PetroVietnam в других странах мира, тем более недружественных к России, предупреждал управляющий партнер Lidings Андрей Зеленин. Он ссылался на введенные против «Силовых машин» санкции США плюс тот факт, что санкции ЕС действуют против Алексея Мордашова, в интересах которого управляет инвестициями ООО «Севергрупп» — владелец 100% «Силовых машин».