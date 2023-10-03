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ЕС допустил ужесточение контроля за экспортом технологий в Китай

FT: ЕС допустил введение экспортного контроля в отношении технологий для Китая
ЕС может ограничить экспорт в Китай полупроводников, технологий искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий. В Брюсселе заявляют, что оказались в центре геополитической конкуренции
Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press
Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Евросоюз может пойти на запрет экспорта чувствительных товаров в другие страны, среди них может оказаться Китай, пишет The Financial Times.

Речь идет о полупроводниках, технологиях для искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий.

«В настоящее время технологии находятся в центре геополитической конкуренции, и ЕС хочет быть игроком, а не игровой площадкой. И, чтобы быть игроком, нам нужна единая позиция ЕС, основанная на общей оценке рисков», — заявила газете вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и прозрачности Вера Юрова.

Как пишет газета, комиссар ЕК по внутренним рынкам Тьерри Бретон предлагал рассмотреть ограничения для 17 товарных категорий, но пока власти ЕС ограничились четырьмя с возможностью увеличения этого числа. Расширить список могут за счет энергетики, робототехники и производственных технологий.

Пока по обозначенным четырем категориям ЕС намерен до конца этого года оценить риски их использования в военной сфере и для задач, которые могут повлечь нарушение прав человека, или же возможность появления уязвимости ЕС к зарубежным поставкам.

По словам Юровой, ЕК будет обсуждать эту тему со странами-членами, прежде чем рекомендовать какие-либо меры. Источник FT рассказал, что они будут основаны на подходе «стимулировать, защищать, сотрудничать». Стимулировать — то есть инвестировать в производство ЕС, «защищать» — вводить экспортные ограничения, «сотрудничать» — работать с другими странами над совместными проблемами.

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Один из европейских дипломатов сказал газете, что нельзя провести «достоверную оценку рисков для всех технологий», кроме того, ЕК установила для проведения этой работы «слишком амбициозные сроки».

Ограничения на экспорт технологий в Китай вводят и США. В начале октября агентство Reuters cообщило, что Вашингтон предупредил Пекин о планах ограничить поставки чипов для искусственного интеллекта. США уже ограничили поставки полупроводников и оборудования для их производства. Китай в ответ запретил операторам критической инфраструктуры закупать продукцию у американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай Евросоюз экспорт технологий микрочипы искуственный интеллект
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