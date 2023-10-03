ЕС допустил ужесточение контроля за экспортом технологий в Китай

ЕС может ограничить экспорт в Китай полупроводников, технологий искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий. В Брюсселе заявляют, что оказались в центре геополитической конкуренции

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Евросоюз может пойти на запрет экспорта чувствительных товаров в другие страны, среди них может оказаться Китай, пишет The Financial Times.

Речь идет о полупроводниках, технологиях для искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий.

«В настоящее время технологии находятся в центре геополитической конкуренции, и ЕС хочет быть игроком, а не игровой площадкой. И, чтобы быть игроком, нам нужна единая позиция ЕС, основанная на общей оценке рисков», — заявила газете вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и прозрачности Вера Юрова.

Как пишет газета, комиссар ЕК по внутренним рынкам Тьерри Бретон предлагал рассмотреть ограничения для 17 товарных категорий, но пока власти ЕС ограничились четырьмя с возможностью увеличения этого числа. Расширить список могут за счет энергетики, робототехники и производственных технологий.

Пока по обозначенным четырем категориям ЕС намерен до конца этого года оценить риски их использования в военной сфере и для задач, которые могут повлечь нарушение прав человека, или же возможность появления уязвимости ЕС к зарубежным поставкам.

По словам Юровой, ЕК будет обсуждать эту тему со странами-членами, прежде чем рекомендовать какие-либо меры. Источник FT рассказал, что они будут основаны на подходе «стимулировать, защищать, сотрудничать». Стимулировать — то есть инвестировать в производство ЕС, «защищать» — вводить экспортные ограничения, «сотрудничать» — работать с другими странами над совместными проблемами.

Один из европейских дипломатов сказал газете, что нельзя провести «достоверную оценку рисков для всех технологий», кроме того, ЕК установила для проведения этой работы «слишком амбициозные сроки».

Ограничения на экспорт технологий в Китай вводят и США. В начале октября агентство Reuters cообщило, что Вашингтон предупредил Пекин о планах ограничить поставки чипов для искусственного интеллекта. США уже ограничили поставки полупроводников и оборудования для их производства. Китай в ответ запретил операторам критической инфраструктуры закупать продукцию у американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами».