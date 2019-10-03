Минприроды насчитало 11 тыс. «лишних» муфлонов, ланей и зубробизонов

Минприроды пересмотрело данные по оценочной стоимости охотничьих животных и поголовью некоторых зверей за 2017 год. В результате оказалось, что численность ланей, муфлонов и зубробизонов в 2018 году не снизилась, а выросла

Муфлон (Фото: Георгий Надеждин / ТАСС)

Минприроды скорректировало оценку стоимости охотничьих животных России на конец 2017 года, первоначально опубликованную в ноябре 2018 года. После корректировки оказалось, что стоимость животных, таких как лоси, медведи, косули и серны, за 2017 год составила 236 млрд руб., а не 0,6 млрд руб., как сообщалось ранее.

20 сентября Минприроды анонсировало пересмотр этих данных за 2017 год, объяснив, что при расчете была допущена техническая ошибка.

Теперь и Росстат должен будет внести поправки в национальные счета за 2017 год в части стоимости природных ресурсов.

Кроме того, Минприроды уточнило численность отдельных животных, а именно ланей, гибридов зубра с бизоном и муфлонов. Ранее сообщалось, что их количество на конец 2017 года составляло 8,6 тыс., 2,1 тыс. и 1,6 тыс. После исправления ошибки оказалось, что их численность была значительно меньше — 900, 200 и 200 голов соответственно (в общей сложности на 11 тыс. меньше).

Данные на конец 2018 года изначально были верными и не пересматривались. Таким образом, стоимость всех диких животных в России в 2018 году выросла на 13%, до 267 млрд руб. А численность ланей, муфлонов и зубробизонов практически не изменилась за прошлый год.