Власти подсчитали стоимость лосей, медведей и муфлонов

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.
- Стоимость древесных лесных ресурсов составила 5,52 трлн руб.
- Стоимость поверхностных и подземных вод — 486 млрд руб.
- Стоимость ресурсов животного мира (охотничьих ресурсов) — 640,6 млн руб.
В составе лесных ресурсов оценены 23 вида древесины — дороже всего стоят запасы лиственницы (почти 1,3 трлн руб.), сосны (1,19 трлн руб.) и березы (1 трлн руб.). Кроме того, в 786 млрд руб. оценены запасы ели, в 510 млрд руб. — кедра.
Среди животных (21 вид) самый дорогой — гибрид зубра с бизоном (зубробизон) и домашним скотом (379,6 млн руб.).
- В 85,6 млн руб. оценены лоси;
- 41,3 млн — косули;
- 32 млн руб. — дикие северные олени;
- 24 млн руб. — кабарги;
- 22,6 млн руб. — соболи;
- 19,2 млн руб. — благородные олени;
- 14,8 млн руб. — бурые медведи.