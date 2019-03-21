Власти подсчитали стоимость лосей, медведей и муфлонов

Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны. Дороже всего оценены леса — 5,5 трлн руб. В 486 млрд руб. оцениваются воды. И наконец, 640 млн руб. стоят олени, косули, муфлоны и другие дикие животные

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

Стоимость древесных лесных ресурсов составила 5,52 трлн руб.

Стоимость поверхностных и подземных вод — 486 млрд руб.

Стоимость ресурсов животного мира (охотничьих ресурсов) — 640,6 млн руб.

В составе лесных ресурсов оценены 23 вида древесины — дороже всего стоят запасы лиственницы (почти 1,3 трлн руб.), сосны (1,19 трлн руб.) и березы (1 трлн руб.). Кроме того, в 786 млрд руб. оценены запасы ели, в 510 млрд руб. — кедра.

Среди животных (21 вид) самый дорогой — гибрид зубра с бизоном (зубробизон) и домашним скотом (379,6 млн руб.).