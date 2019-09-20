Минприроды объяснило ошибкой рост оценки всех зверей

Ошибку в статистике о цене всех зверей за 2017 год допустили в прошлом году. Тогда стоимость всех диких животных в России оценили всего в 640 млн руб.

Фото: Артур Лебедев / ТАСС

При расчете стоимости всех охотничьих животных в стране в 2017 году была допущена техническая ошибка. Как объяснили в Министерстве природных ресурсов и экологии, неверной является оценка, которая была дана по состоянию на конец 2017 года. Тогда ведомство оценило всех оленей, косулей, муфлонов и других диких животных в 640 млн руб.

«При публикации Минприроды России информации о запасах некультивируемых биологических ресурсов за 2017 год была допущена техническая ошибка», — сообщили в ведомстве ТАСС. Она была связана «с единицами измерения и их разрядностью». Из-за этого были даны «неверные сведения» о «стоимости некультивируемых биологических ресурсов животного мира, а также о численности лани, муфлона и гибридов зубра с бизоном, домашним скотом».

Росстат сообщил, что «знает о решении Минприроды пересмотреть оценку стоимости некультивируемых биологических природных ресурсов, в том числе диких животных». «После получения уточненных данных Росстат внесет соответствующие изменения в расчетные значения в системе национальных счетов», — сказал РБК представитель статслужбы.

В марте РБК запрашивал Минприроды о возможной ошибке в данных 2017 года по охотничьим ресурсам, но не получил ответа.

По итогам 2018 года, стоимость всех охотничьих животных в стране составила 267 млрд руб. Все лоси в стране, например, стоят 88 млрд руб., косули — 46,7 млрд руб., бурые медведи — 16 млрд руб.

Для сравнения: в статистике за 2017 год лоси стоили 85,6 млн руб., косули — 41,3 млн руб., бурые медведи — 14,8 млн руб.

Животные оцениваются по сравнительному методу — в качестве аналога

рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным, — проще говоря, стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь. Эти таксы утверждены приказом Минприроды и составляют, например, около 40 тыс. руб. за рысь, около 80 тыс. руб. за лося, 100 тыс. руб. за снежного барана и т.д.



Минприроды начало оценивать стоимость природных ресурсов России в конце 2018 года, опубликовав первую оценку за 2017 год. Это нужно для сведения национальных счетов России — баланса всех экономических активов и пассивов, включая природные ресурсы. С точки зрения статистики, стоимостная оценка всех экономических активов позволяет измерить «национальное богатство» страны. Росстат впервые включил стоимостную оценку природных ресурсов в национальные счета в 2019 году за 2017 год.