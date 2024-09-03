Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

«Опора России» выступила за доработку правил ведения реестра компаний, замеченных в нелегальном найме. По мнению бизнеса, использование ряда предложенных властями критериев может нанести компаниям неоправданный репутационный ущерб

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Опора России» выступила с критикой подготовленных Минтрудом правил ведения реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Проект этих правил до 30 августа проходил процедуру общественного обсуждения. Письмо «Опоры России» в Минтруд от лица главы объединения Александра Калинина, подписанное этой датой, есть в распоряжении РБК. По мнению «Опоры», текущая редакция документа подразумевает, что компании могут потенциально попасть в реестр за нарушения, не связанные с нелегальной занятостью (например, за отсутствие подписи сотрудника в трудовом договоре или отсутствие в нем сведений об условиях труда), а это будет оказывать неоправданное влияние на репутацию работодателя.

К тому же, считают в «Опоре России», малые предприниматели могут допускать ошибки в составлении договоров гражданско-правого характера (ГПХ) из-за отсутствия средств на квалифицированных юристов. Поскольку за это уже предусмотрены штрафы, их вполне достаточно для недопущения повторного правонарушения. Включение в реестр за первое правонарушение при заключении договоров ГПХ излишне, считает объединение.

В Минтруде РБК заявили, что сегодня для предпринимателей доступен целый ряд опций и сервисов для помощи в работе с трудовым законодательством, например сервис «Проверь трудовой договор», позволяющий самостоятельно пройти онлайн-проверку на предмет соблюдения требований трудового законодательства при заключении трудового договора. Руководитель также может запросить профилактический визит в свою организацию: по итогам такого визита штрафы и протоколы не оформляются, подчеркнули в ведомстве.

За что могут включить в реестр правонарушителей

Проект правительственного постановления «Об утверждении правил ведения реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости» был вынесен Минтрудом на общественное обсуждение и размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в середине августа. Само решение о создании такого реестра было принято в феврале 2024 года. Реестр должен заработать с 1 января 2025 года, его будет вести Роструд. Он будет содержать данные о названии компании или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, дату включения в реестр, а также основание для этого, то есть номер и дату постановления по делу об административном правонарушении.

Перечень компаний-нарушителей будет доступен на сайте Роструда («фактически предусматривается опубличивание информации о перечне лиц, привлеченных к административной ответственности», указывает «Опора»), запись о нарушителе в нем будет содержаться в течение года с момента установления последнего факта нелегальной занятости, затем автоматически удаляться, если не будет выявлено повторных нарушений. Допускается досрочное исключение из реестра в случае отмены вступившего в силу постановления по делу об административном правонарушении.

Подготовленный проект Минтруда подразумевает, что попасть в реестр можно будет за:

выявленное уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора;

заключение гражданско-правового договора (ГПД), фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем (иными словами, за подмену трудовых отношений ГПД).

В пресс-службе Минтруда уточнили, что выплата заработной платы «в конверте» тоже может считаться признаком нелегальной занятости. «Трудоустройство без оформления трудового договора, подмена трудового договора договором ГПХ в случае, если деятельность работника полностью соответствует принципам регулярного трудоустройства, выплата заработной платы «в конверте», минуя официальные системы бухгалтерской отчетности компании или индивидуального предпринимателя, могут считаться признаками нелегальной занятости», — говорится в ответе министерства на запрос РБК.

Какие репутационные риски видит бизнес

«Опора России» указывает, что административную ответственность за указанные правонарушения устанавливает ч. 4 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Она предполагает штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц, для ИП — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Авторы письма с отсылкой к судебной практике отмечают, что по данной статье работодатели часто привлекаются за не самые серьезные правонарушения, например за отсутствие в трудовых договорах условий труда на рабочем месте или если в трудовом договоре не определен режим рабочего времени и времени отдыха. Также есть судебные решения из-за отсутствия подписи работника в трудовом договоре. Есть даже случай, когда в одном из судебных решений в договоре работника указано, что труд осуществляется в нормальных условиях, в то время как ст. 14 закона «О специальной оценке условий труда», в которой определена их классификация, понятия «нормальные» не содержит, следует из письма бизнес-объединения.

«Опора России» считает, что увязка оснований для попадания в реестр с нарушениями, связанными с ненадлежащим исполнением трудовых договоров, представляется некорректной и «не достигающей цели противодействия нелегальной занятости». В этих случаях «включение работодателя в реестр будет негативно влиять на репутацию компании», отмечают в бизнес-объединении.

Кроме того, репутации компании или предпринимателя может быть нанесен ущерб и за период нахождения в реестре до успешного обжалования постановления о правонарушении, пишет «Опора России».

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в целом поддерживают позицию «Опоры России». «Проектом правил предполагается, что сведения реестра будут являться открытыми и общедоступными, что, безусловно, может повлечь за собой репутационные потери для субъекта предпринимательской деятельности», — сообщили РБК в организации.

В чем заключаются проблемы найма по ГПД

Заключение гражданско-правовых договоров вместо найма имеет для компаний ряд преимуществ (например, заказчик не обязан предоставлять отпуск, гарантировать повышенную оплату за сверхурочную работу, ГПД можно быстро прекратить в отличие от трудового договора). Но Трудовой кодекс запрещает использовать ГПД для регулирования трудовых отношений, то есть ГПД юридически обоснован, только если исполнитель выполняет определенный объем работ, прописанный в договоре, если договор устанавливает размер оплаты и порядок расчетов и так далее.

По мнению «Опоры России», отличить легальный гражданско-правовой договор с исполнителем от ГПД, регулирующего трудовые отношения работника и работодателя, можно не всегда. «Работодатели, особенно из сферы малого и микробизнеса, не имеющие возможности привлекать квалифицированных юристов, могут несознательно включать в ГПД положения, которые не должны в нем содержаться», — поясняют авторы письма. Поэтому на первый раз для компании достаточно штрафа за такое правонарушение, то есть за первое правонарушение при заключении ГПД не стоит включать компании в новый реестр, уверены в «Опоре России».

В Минтруде подчеркнули, что различия между трудовым договором и договором ГПХ имеют «сущностный и принципиальный характер». В первом случае, указали там, работодатель интегрирует работника в компанию, обеспечивает необходимые условия труда и, по сути, оплачивает рабочее время, оговаривая его трудовые функции. Тогда как при ГПД, как правило, оговариваются предмет работы или услуги, сроки завершения работ, а также размер вознаграждения, то есть заказчик оплачивает предоставленные в срок результаты работы.

Незнание трудового законодательства работодателями в малом или среднем бизнесе не освобождает их от наступления соответствующих случаев административной ответственности вплоть до дисквалификации, предупреждает директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов.

С тем, что отличить легальный ГПД от такого же договора, фактически регулирующего трудовые отношения, действительно может быть сложно, согласна партнер и соруководитель практики трудового и миграционного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Елена Питиримова. Такие дела, по ее словам, в суде рассматриваются довольно долго, с большим объемом доказательств.

«Минтруд хочет включать в реестр за подмену трудовых договоров договорами ГПХ. Но в секторе малого и среднего бизнеса у всех есть люди, которые работают по ГПХ. И если это считать основанием, то можно сразу включить 25 тыс. предприятий в этот реестр», — сказал РБК глава «Опоры России» Александр Калинин. Он уверен, что этого основания для включения в реестр в документе Минтруда не должно быть.

«По договорам ГПХ работодатель платит такую же зарплату сотруднику, так же уплачивает НДФЛ и страховые взносы в отличие от найма самозанятых, которые уплачивают налог 6%. Поэтому бюджет от найма по ГПХ ничего не теряет. Мы считаем, что не должны приравнивать работу по ГПХ к нелегальной занятости», — подчеркнул Калинин.

Работодатель уплачивает одинаковый НДФЛ за работников, оформленных как по ГПД, так и по трудовому договору. Ставка в 2024 году составляет 13% с суммы дохода в пределах 5 млн руб. за год и 15% с доходов, превышающих 5 млн руб. за год (с 2025 года вводится новая прогрессивная шкала). За работника по трудовому договору страховые взносы уплачиваются по единому тарифу (30%). Плюс выплачиваются взносы за травматизм — они составляют от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска, присвоенного основному осуществляемому виду деятельности. За исполнителя, оформленного по ГПД, работодатель также уплачивает страховые взносы по единому тарифу, но при этом взносы на травматизм зависят от прописанных в договоре условий, то есть платятся, если такое условие есть в договоре.

Питиримова, в свою очередь, отмечает, что основное удобство для работодателей при работе по ГПД — возможность быстро и без каких-то выплат прекратить сотрудничество. Также по ГПД не нужно предоставлять гарантии, например отпуска. «Трудовой договор прекратить сложнее, это можно сделать только по основаниям, которые предусмотрены Трудовым кодексом», — пояснила она.

Самая частая ошибка работодателей — заключать ГПД и давать исполнителю такой же статус, как работникам компании, продолжила Питиримова. «Им могут создать рабочее место в офисе, выдать имущество, сделать корпоративную почту и приглашать на корпоративные мероприятия. В таком случае разницы между исполнителем по ГПД и работником по внешним признакам фактически нет», — поясняет юрист. В этих обстоятельствах, по ее словам, вероятнее всего, решение о нарушении будет почти невозможно оспорить. Если же это реальный ГПД, например на разовую работу, то суды довольно часто поддерживают и работодателей, отмечает Питиримова.

По данным «Опоры России», в 2023 году более чем по четверти споров в области трудовых правоотношений (26,7%) в результате апелляций решения были отменены либо изменены. Поэтому организация предлагает Минтруду дополнительно проанализировать статистику обжалований постановлений по административным делам в области уклонения или ненадлежащего оформления трудового договора или заключения ГПД.

В целом, по мнению бизнес-объединения, проект правил ведения реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости, нуждается в доработке.

По мнению РСПП, вопрос разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений требует комплексного подхода и само по себе заключение договора ГПХ не может свидетельствовать о фактах нелегальной занятости. Факты ненадлежащего оформления трудового договора также не могут являться нелегальной занятостью, признание отношений трудовыми (помимо самого заказчика) осуществляется только судом, напомнили там. «Также компании считают, что в реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости, могут быть внесены только те субъекты предпринимательской деятельности, у которых нарушения были выявлены повторно, при этом перечень таких нарушений в необходимом порядке должен быть согласован в бизнес-сообществе и с федеральными органами исполнительной власти», — добавили в РСПП.

Юрист Orchards Александра Мурашова согласна с тем, что несопоставимы между собой подмена трудовой деятельности оформлением ГПД и нарушения формы договора путем упущения указания каких-либо сведений, которые не привели к нарушению гарантий прав работников, то есть они не могут одинаково являться основанием для включения в реестр.

Поможет ли реестр в борьбе с нелегальным трудоустройством

С 1 марта 2024 года Роструд получает от ФНС сведения о работодателях для борьбы с нелегальной занятостью. Это, в частности, информация об организациях и ИП, взаимодействующих более чем с десятью самозанятыми с высоким среднемесячным доходом и сотрудничеством длительностью более трех месяцев. Также ФНС передает в Роструд информацию о работодателях, которые начислили суммы выплат (без учета договоров ГПХ) за каждый месяц отчетного квартала ниже МРОТ не менее чем десяти физлицам и у которых доля таких лиц превышает 10% от общего числа работников. Недавно Минэкономразвития по инициативе Минтруда предложило усилить контроль за выплатой серых зарплат и наймом самозанятых. ФНС может передавать и другие сведения о работодателях, указывающие на признаки нелегальной занятости.

В пресс-службе Минтруда РБК сообщили, что по итогам работы межведомственных комиссий в регионах при содействии государственных трудовых инспекций выявлено, что:

в 2022 году в нелегальную занятость были вовлечены свыше 663,8 тыс. работников;

в 2023 году — свыше 794,9 тыс.;

за первое полугодие 2024 года — свыше 368,9 тыс.

Пресс-служба Роструда ранее сообщала, что ведение реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости, позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании и принять взвешенное решение о трудоустройстве. Иными словами, само по себе пребывание в реестре не несет прямых юридических последствий.

По мнению Калинина, на работу нелегальных мигрантов в России ведение данного реестра никак не повлияет — он нацелен на обеление занятости российских граждан.

Нелегальная занятость мигрантов гораздо сильнее контролируется, соглашается Питиримова. «За незаконное привлечение мигрантов штрафы существенно выше. Например, если мигрант работает без разрешения на работу, то штраф для должностных лиц составит 25–50 тыс. руб., а для юридических лиц — 250–800 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток», — уточняет юрист. За нарушения в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штрафы еще выше.

По мнению Мурашовой, создание реестра станет одной из мер стимулирования работодателей к добросовестному поведению в отношении работников и ведению деятельности в соответствии с требованием трудового законодательства. «Одним из плюсов также станут возможность для граждан получать информацию о потенциальном работодателе и возможность его оценки на предмет соблюдения требований Трудового кодекса», — считает юрист.