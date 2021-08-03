Кудрин заявил о «сдержанном» отношении к новым налогам

Государственные финансы России находятся не в столь критической ситуации, чтобы повышать налоги, рассказал в интервью РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин «скорее сдержанно» относится к новым налогам, заявил он в интервью РБК.

«Общими словами скажу: я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие», — сказал он, напомнив об озвученном властями обещании не повышать налоги до 2024 года.

«Все-таки правительство обещало в какой-то момент не трогать налоги в течение шести лет. И мы, пожалуй, находимся не в столь критической ситуации, чтобы нарушать это обещание», — сказал Кудрин.

В правительстве заявляли, что не будут в целом менять налоговое бремя по крайней мере до 2024 года. Однако в прошлом году власти, например, повысили ставку НДФЛ для много зарабатывающих граждан и увеличили налог для производителей металлов и удобрений через повышение для них НДПИ в 3,5 раза. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов объяснял это так: чистого повышения налоговой нагрузки нет, она лишь перераспределяется между секторами, а где-то выведение предпринимателей из тени неверно воспринимается как рост налогов.