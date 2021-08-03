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Кудрин заявил о «сдержанном» отношении к новым налогам

Государственные финансы России находятся не в столь критической ситуации, чтобы повышать налоги, рассказал в интервью РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин «скорее сдержанно» относится к новым налогам, заявил он в интервью РБК.

«Общими словами скажу: я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие», — сказал он, напомнив об озвученном властями обещании не повышать налоги до 2024 года.

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Алексей Кудрин

«Все-таки правительство обещало в какой-то момент не трогать налоги в течение шести лет. И мы, пожалуй, находимся не в столь критической ситуации, чтобы нарушать это обещание», — сказал Кудрин.

В правительстве заявляли, что не будут в целом менять налоговое бремя по крайней мере до 2024 года. Однако в прошлом году власти, например, повысили ставку НДФЛ для много зарабатывающих граждан и увеличили налог для производителей металлов и удобрений через повышение для них НДПИ в 3,5 раза. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов объяснял это так: чистого повышения налоговой нагрузки нет, она лишь перераспределяется между секторами, а где-то выведение предпринимателей из тени неверно воспринимается как рост налогов.

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Кудрин отметил, что Счетная палата готова принять участие в обсуждении идеи о дополнительных фискальных изъятиях у металлургов, когда в правительстве предложат открытую дискуссию, добавив, что «тема очень чувствительная». Он также озвучил свое мнение в отношении потенциального дополнительного повышения НДФЛ для богатых, сказав: «Уже тронули — можно остановиться».

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От моратория к «донастройке»

Мораторий на изменение налогов до 2024 года объявил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в начале 2019 года после того, как власти приняли решение повысить общую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% и включить в Налоговый кодекс неналоговые платежи. «После всех этих решений вводится мораторий на их [налогов] изменение. Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — заявил тогда Медведев.

Однако наступившая пандемия COVID-19, потребовавшая масштабных антикризисных мер, заставила правительство скорректировать планы в отношении налогов. В июне 2020 года президент Владимир Путин объявил о том, что в стране упраздняется просуществовавшая 20 лет единая ставка НДФЛ в 13%. Плоскую шкалу подоходного налога заменили прогрессивной, обязав граждан с доходом более 5 млн руб. платить 15% налога с суммы, превышающей лимит. Ранее, в марте 2020 года Путин анонсировал введение налога на процентный доход по вкладам, превышающим 1 млн руб. Оба соответствующих закона вступили в силу с 1 января 2021 года. Кроме того, с начала года отменены налоговые льготы на доходы с вложений по ценным бумагам.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Заморозка фискальной нагрузки изначально объявлялась в том числе для повышения инвестиционной привлекательности России. Однако пандемические изменения коснулись и корпоративных налогов. С 2021 года был повышен в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Одновременно с этим отменили льготы для выработанных месторождений и сверхвязкой нефти.

В июле СМИ узнали, что власти обсуждают новое повышение налогов для металлургов и нефтяников, а также корректировку в системе уплаты акцизов в рамках «донастройки» налоговой системы. Оценивая тогда эти планы, Алексей Кудрин говорил, что подходить к изменениям в налоговой системе нужно «очень осторожно».

Авторы
Инна Деготькова Инна Деготькова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Алексей Кудрин налоги Счетная палата Минфин
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