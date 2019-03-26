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Apple $197 (+3,09%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+36,49%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Экономика ,  
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Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Правительство завершает подготовку закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей, однако это не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер. Он подчеркнул, что на изменение налогов вводится мораторий
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Власти не будут менять налоговую систему в ближайшие шесть лет. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов.

Глава правительства пояснил, что в прошлом году власти приняли «непростое, но принципиальное» решение повысить НДС, чтобы найти средства на реализацию национальных проектов. Это решение было «сбалансировано» сохранением льготной ставки на социально значимые товары и сохранением постоянной ставки страховых взносов на уровне 30%, добавил он. Кроме того, завершается подготовка законопроекта, который предполагает включение в Налоговый кодекс неналоговых платежей (сейчас они регулируются подзаконными актами), однако фактически фискальная нагрузка по ним не поменяется.

«После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — подчеркнул премьер-министр.

Бизнес
СМИ сообщили о несогласии бизнеса с кодификацией неналоговых платежей

Дискуссия о кодификации неналоговых платежей, которые создают дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, продолжается не первый год.  

К такого рода платежам относят, например, утилизационный, экологический и курортный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду с грузовиков через систему «Платон» и с операторов связи, а также другие подобные платежи. Отчисления в Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд также формально являются неналоговыми платежами, однако их регулирует отдельная глава в Налоговом кодексе.

Как ранее рассказывал собеседник РБК, знакомый с ходом дискуссии в правительстве, в полный перечень входит 74 неналоговых платежа, все они регулируются отдельными подзаконными актами, которые определяют базу исчисления, ставки, порядок их уплаты. 

Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования. 

Обсуждались в правительстве и новые налоги. Так, например, в августе прошлого года Минфин предложил ввести в России экологический налог для предприятий, деятельность которых наносит ущерб экологии. Однако в марте 2019 году президент России Владимир Путин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову повременить с его введением, отметив, что «эти неналоговые платежи становятся неподъемными».

Авторы: Артём Губенко, Наталья Демченко
Теги: Налоги, Дмитрий Медведев, неналоговые платежи
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