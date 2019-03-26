Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Правительство завершает подготовку закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей, однако это не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер. Он подчеркнул, что на изменение налогов вводится мораторий

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Власти не будут менять налоговую систему в ближайшие шесть лет. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов.

Глава правительства пояснил, что в прошлом году власти приняли «непростое, но принципиальное» решение повысить НДС, чтобы найти средства на реализацию национальных проектов. Это решение было «сбалансировано» сохранением льготной ставки на социально значимые товары и сохранением постоянной ставки страховых взносов на уровне 30%, добавил он. Кроме того, завершается подготовка законопроекта, который предполагает включение в Налоговый кодекс неналоговых платежей (сейчас они регулируются подзаконными актами), однако фактически фискальная нагрузка по ним не поменяется.

«После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — подчеркнул премьер-министр.

Дискуссия о кодификации неналоговых платежей, которые создают дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, продолжается не первый год.