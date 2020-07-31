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Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

Бизнес пролоббировал переходный период до 2024 года для выплат дивидендов за рубеж с нулевой ставкой налога при определенных условиях. Минфин хотел полностью закрыть эту лазейку уже со следующего года
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Возможность применить ставку 0% вместо 13% на дивиденды в адрес иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России, будет продлена до 2024 года. Решение о трехлетнем переходном периоде принято после обсуждений с бизнесом, сообщила РБК пресс-служба Минфина. Доработанный законопроект, который направлен в правительство, есть у РБК.

В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются. «Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.

Как сообщили РБК в Минфине, законопроект «обсуждался с привлечением предпринимательского сообщества для выработки оптимального механизма применения льготы как для государства, так и для бизнеса, чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки. По итогам дискуссии было принято компромиссное решение о переходном (до 31 декабря 2023 года) периоде для применения этой льготы и необходимости соблюдения определенных условий для ее получения». Поправки внесены на рассмотрение в правительство.

Минэк допустил появление 9 новых резидентов «русских офшоров» в 2020 году
Экономика
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Первоначально Минфин предлагал исключить возможность применения нулевой ставки по дивидендам уже со следующего года, отмечает партнер КПМГ Анна Воронкова: «Переходный период в три года дает поле для маневра. Компании успеют подготовиться и что-то предпринять».

Подробнее о последствиях отмены льготы и путях решения проблемы для бизнеса читайте в материале РБК Pro.

Сейчас можно применить ставку 0% на дивиденды иностранной компании, если фактические получатели средств — налоговые резиденты России. Условия льготы: срок держания акций более года, портфель, по которому платятся дивиденды не менее 50%, плательщик не резидент в черном списке офшоров (юрисдикции, которые не сотрудничают с Россией для целей налогового контроля).

Применение «сквозного подхода» — не самая массовая стратегия для бизнеса. Экономить на налогах ему позволяют стандартные механизмы соглашений об избежании двойного налогообложения. Но с 2021 года привычные механизмы могут исчезнуть. По поручению президента ставки налогов на дивиденды и проценты в так называемые транзитные юрисдикции — Кипр, Люксембург и Мальта, через которые капитал переводится в офшоры, вырастут до максимума 15 и 20%. С теми, кто не согласится на повышение, Россия угрожает разорвать соглашения об избежании двойного налогообложения. Например, Минфин уже готовится расторгнуть договор с Мальтой. Переговоры с властями Кипра продолжаются.

Условия переходного периода

Согласно доработанной версии законопроекта:

  • Льгота сохранится до 2024 года для российских компаний и для иностранных, которые добровольно сменили налоговое резидентство на российское.

Условия: страна регистрации компании не входит в черный список офшоров. Дивиденды должны быть зачислены на счета, о которых уведомлены российские налоговые органы, в течение 180 дней с момента выплаты дивидендов.

  • Уже с 2021 года льготы лишатся иностранные компании, международные холдинговые компании и российские налоговые резиденты из черного списка офшоров.

Отдельные опасения вызывает неопределенный статус Кипра, пока идут переговоры о ставках налогов на дивиденды и проценты в эту страну, указывает партнер PwC Михаил Филинов. «Если по каким-то причинам не удастся договориться об изменении налогового соглашения, оно будет вовсе отменено, и Кипр может попасть в черный список. В этом случае пришедшие с Кипра компании уже с 2021 года не смогут облагать полученные дивиденды по ставке 0%», — предупреждает эксперт.

Минэк допустил появление 9 новых резидентов «русских офшоров» в 2020 году
Экономика
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Изменение порядка налогообложения, пусть и с переходным периодом, может стать неприятным сюрпризом для иностранных компаний, которые ранее добровольно сменили налоговое резидентство на российское, отмечает партнер Deloitte Наталья Кузнецова.

С 2015 года в рамках деофшоризации иностранные компании получили право добровольно стать налоговыми резидентами России по месту управления и контроля, сохранив иностранное юрлицо. Это позволяло облагать полученные дивиденды по ставке 0% на равных с российскими холдинговыми компаниями условиях и оставаться в иностранном правовом поле.

Активно такую структуру использовали совместные предприятия: иностранные инвесторы вместе с российскими партнерами регистрировали в иностранной юрисдикции компанию и делали ее российским налоговым резидентом.

«В подавляющем большинстве это прозрачные структуры, которые не использовали схемы налоговой экономии», — указала партнер КПМГ Анна Воронкова. Среди них много как совместных предприятий с иностранными инвесторами, так и компаний, которые полностью контролируют российские бизнесмены, — они встали на налоговый учет в рамках деофшоризации, напоминает эксперт.

Автор: Ольга Агеева
Теги: дивиденды, офшоры, налог, иностранные инвесторы
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