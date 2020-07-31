Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

Бизнес пролоббировал переходный период до 2024 года для выплат дивидендов за рубеж с нулевой ставкой налога при определенных условиях. Минфин хотел полностью закрыть эту лазейку уже со следующего года

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Возможность применить ставку 0% вместо 13% на дивиденды в адрес иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России, будет продлена до 2024 года. Решение о трехлетнем переходном периоде принято после обсуждений с бизнесом, сообщила РБК пресс-служба Минфина. Доработанный законопроект, который направлен в правительство, есть у РБК.

В конце мая Минфин опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности для так называемого «сквозного подхода», когда промежуточные звенья в виде офшоров между компанией, выплачивающей дивиденды, и конечным их получателем, например физическим лицом, платящим налоги в России, во внимание не принимаются. «Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.

Как сообщили РБК в Минфине, законопроект «обсуждался с привлечением предпринимательского сообщества для выработки оптимального механизма применения льготы как для государства, так и для бизнеса, чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки. По итогам дискуссии было принято компромиссное решение о переходном (до 31 декабря 2023 года) периоде для применения этой льготы и необходимости соблюдения определенных условий для ее получения». Поправки внесены на рассмотрение в правительство.

Первоначально Минфин предлагал исключить возможность применения нулевой ставки по дивидендам уже со следующего года, отмечает партнер КПМГ Анна Воронкова: «Переходный период в три года дает поле для маневра. Компании успеют подготовиться и что-то предпринять».