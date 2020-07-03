Росстат назвал выросшие в цене в конце июня продукты

В последнюю неделю прошлого месяца — с 22 по 29 июня — в России выросла цена на куриное мясо. Оно в среднем по стране подорожало на 0,6% Об этом сообщает Росстат в своем еженедельном отчете об оценке индекса потребительских цен.

Сильнее всего в Липецкой и Кировской областях — там рост цены составил 2,7%. Еще в пяти регионах стоимость курицы увеличилась на 2%. Цена этого продукта заметно снизилась только в Тюменской области — на 1,4%.

Выросла стоимость овощей и фруктов — в среднем на 1,4%. Картофель подорожал на 3,9%, яблоки — на 3,2%. Среди других продуктов питания специалисты Росстата отметили рост цены на полукопченую колбасу (+0,4%), мясные консервы, муку, рис, черный чай, соль и конфеты (+0,3%).

Ведомство зарегистрировало снижение цены на куриные яйца (-0,5%), мясные консервы и замороженную рыбу (-0,2%), баранину, детское питание и овощные консервы (-0,1%).