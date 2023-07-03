Дерипаска призвал строить экономику не «по понятиям»

Сохранение правовой и институциональной среды «по понятиям» — это путь в никуда, вместо него необходимо выстраивать экономику предложения, уверен Олег Дерипаска. Он и другие эксперты Столыпинского клуба обсудили, как это сделать

Олег Дерипаска (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Выстраивание «экономики предложения» с такими ее элементами, как гарантии для инвестиций, доверие бизнеса к государству, предсказуемая политика вместо сохранения экономики «по понятиям» — единственный выход из текущего кризиса. Такое мнение высказал бизнесмен, председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина Олег Дерипаска на заседании Столыпинского клуба, посвященном обсуждению перехода к «экономике предложения», передает корреспондент РБК

О том, что Россия должна перейти к построению «экономики предложения» с масштабным наращиванием производительных сил и сферы услуг, освоением передовых технологий, созданием новых отраслей говорил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ 16 июня.

«Строить экономику, правовую, институциональную среду «по понятиям» — это путь в никуда. Важный элемент экономики предложения — предложить предпринимателям другие возможности, это очень важно <...> Зачем нам новый кризис? Ресурсы у государства истощаются. Были успехи, но они временны. Экономика предложения — это единственный выход», — сказал Дерипаска.

По его словам, среди элементов «экономики предложения» — доверие между государством и бизнесом, прогнозируемые изменения и предсказуемая политика, а также гарантии для инвесторов. Как пример того, к чему привели проблемы с гарантиями для инвесторов, он привел ситуацию с заблокированными из-за санкций активами российских инвесторов. В ноябре 2022 года Центробанк оценивал их сумму почти в 5,7 трлн руб. По текущему курсу это более $600 млрд.

Возможности и ограничения для «экономики предложения»

В свою очередь сооснователь адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Афанасьев предупредил, что замороженные средства инвесторов им «никогда не вернутся». По его мнению, справедливо будет создать инструмент ваучеров, который позволит пострадавшим инвесторам претендовать на разделение собственности ушедших из России иностранных компаний.

«Необходимо сделать ваучеры, которые выдаются тем субъектам из России, кто потерял активы за границей. Дальше эти люди условно идут в Росимущество, которое проводит аукцион по реализации западных активов, находящихся здесь и все честно участвуют. Те, у кого отняли активы там..., должны получить от государства ваучеры для того, чтобы участвовать в тендерах на активы западные здесь наравне с теми, кто оплачивает их деньгами», — предложил он.

В целом построению «экономики предложения» в России мешает ряд ограничений, полагает руководитель консалтинговой компании «Яков и партнеры» (партнеры бывшего подразделения McKinsey в России) Яков Сергиенко.

Первое из них — это дефицит кадров. «Очевидно, что сейчас у нас экономика стареющая. Демографически мы развиваемся не самым приятным образом, в основном, через миграцию», — заметил он.

В мае по данным Росстата уровень безработицы побил очередной рекорд и составил 3,2%. Проблему дефицита кадров признают власти, в том числе о нехватке рабочих рук по многим направлениям говорил в апреле президент Путин.

Второе ограничение, по убеждению Сергиенко, это зависимость от потенциала импортозамещения и зависимость от импорта из Китая. По его словам, такая перспективная отрасль, как машиностроение в силу небольшого размера рынка по мировым меркам, не конкурентоспособна для производства требуемого объема продукции.

В рамках развития экономики предложения реалистично реализовать идею умного протекционизма, считает руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев. Одна из мер — повышенные таможенные пошлины на товары из недружественных стран. «Умный протекционизм нужен для того, чтобы наши производители становились сильней, деньги брать не с наших — как этот налог в 300 млрд — у вас большая прибыль, давайте сюда ее. Надо не по своим бить, а по чужим — по недружественным странам», — сказал он. Кроме того, нужно помогать российским брендам становиться сильнее: нельзя делать повышение цен ни на сырье, ни на комплектующие, ни на запчасти. «Давайте использовать запад как сырьевой придаток для наших запчастей, для нашей промышленности», — призвал депутат.

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов дал такое определение «экономике предложения»: «Это экономика, которая за счет того, что наращиваются инвестиции во внутреннее производство товаров и услуг, в инновационную сферу, создание новых рынков, уже не зависит от распределительного спроса от экспорта сырья, а в основном сама генерирует спрос за счет создания новых рабочих мест, чтобы эти места были высокооплачиваемыми и высокопроизводительными».

Бизнес-омбудсмен отметил, что важными шагами для перехода от «экономики спроса» к «экономике предложения» должны стать комплексные судебная и налоговая реформы, стимулирующие экономический рост, а также пересмотр таможенных тарифов.

По его словам, приоритетом на ближайшие несколько лет должна стать экономика простых вещей. «Мы, как и любая из развитых стран, обязаны определить номенклатуру продукции, которая будет производиться локально, силами МСП, с упором на производственные компании. Плюсом к этому необходимо заняться доведением сельскохозяйственной отрасли до более рыночного и конкурентного уровня. В строительной сфере — уйти от мегаполисов и обеспечить развитие страны, что называется вширь, с инфраструктурной перестройкой Сибири и Дальнего востока. Необходимо формировать производственные кластеры на этих территориях», — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен добавил, что предложения Столыпинского клуба о мерах для формирования «экономики предложения» будут сформулированы и направлены президенту.