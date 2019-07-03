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Экономика ,  
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Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами
Компенсация должна выплачиваться при стоимости нефти выше $70 за баррель. По его словам, такая схема должна заработать с 1 августа
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Первый вице-премьер правительства — министр финансов Антон Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты за счет нефтегазовых доходов при стоимости нефти выше $70 за баррель. Об этом он заявил на встрече правительства с президентом, передает ТАСС.

«Мы ввели регулирование цен на авиакеросин в зависимости от цен на нефть и договорились о том, что при цене керосина свыше 48,2 тыс. [руб.] за тонну, что соответствует примерно $70 за баррель, мы будем вводить отрицательные обратные акцизы из доходов в бюджет, которые получены за счет нефтегазовых средств», — сказал он.

Силуанов уточнил, что, если цена будет превышать планку, после которой она влияет на цену авиабилетов, власти будут доплачивать компаниям из бюджета. Такую меру, добавил первый вице-премьер, планируется ввести с 1 августа. А соответствующий законопроект поступит на рассмотрение правительства в четверг, 4 июля.

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В ходе прямой линии президент Владимир Путин предложил включить авиакеросин в соглашение с нефтяниками о стабилизации цен, которое предполагает демпфирующую надбавку нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизельное топливо.

«Цена на авиационное топливо в прошлом году скакнула на 30%, на билет на самолет — на 9% с лишним. У нас никогда такого не было. У нас рост [цен на авиабилеты] в среднем составлял в год 2%, а здесь сразу почти 10%», — говорил президент.

Согласно данным Минфина, совокупный убыток российских авиакомпаний в прошлом году составил 50 млрд руб. Чистая прибыль крупнейшего перевозчика — «Аэрофлота» — по МСФО упала в четыре раза в годовом выражении и составила 5,7 млрд руб. Utair, который также входит в первую пятерку перевозчиков, завершил 2018 год с чистым убытком 4,4 млрд руб.

Автор: Анна Трунина
Теги: Антон Силуанов, авиабилеты, компенсация, нефтегазовые доходы
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