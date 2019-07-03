Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами

Компенсация должна выплачиваться при стоимости нефти выше $70 за баррель. По его словам, такая схема должна заработать с 1 августа

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Первый вице-премьер правительства — министр финансов Антон Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты за счет нефтегазовых доходов при стоимости нефти выше $70 за баррель. Об этом он заявил на встрече правительства с президентом, передает ТАСС.

«Мы ввели регулирование цен на авиакеросин в зависимости от цен на нефть и договорились о том, что при цене керосина свыше 48,2 тыс. [руб.] за тонну, что соответствует примерно $70 за баррель, мы будем вводить отрицательные обратные акцизы из доходов в бюджет, которые получены за счет нефтегазовых средств», — сказал он.

Силуанов уточнил, что, если цена будет превышать планку, после которой она влияет на цену авиабилетов, власти будут доплачивать компаниям из бюджета. Такую меру, добавил первый вице-премьер, планируется ввести с 1 августа. А соответствующий законопроект поступит на рассмотрение правительства в четверг, 4 июля.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин предложил включить авиакеросин в соглашение с нефтяниками о стабилизации цен, которое предполагает демпфирующую надбавку нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизельное топливо.