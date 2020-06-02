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Путин указал срок начала восстановления экономики России

Президент поручил во второй половине июня определиться с параметрами плана восстановления экономики, а к его реализации приступить в начале июля. План рассчитан на три этапа, его стоимость оценивается в 5 трлн руб.
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики в начале июля. В ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным он сообщил, что накануне получил проект плана от правительства и предварительно ознакомился с ним.

«Представленный документ можно взять за основу», — заявил президент. Путин также отметил, что продолжит проводить совещания по проблемам конкретных отраслей: легкая промышленность, макроэкономика, бюджетное планирование.

Он поручил во второй половине июня определить параметры дальнейших действий и приступить к реализации плана в начале июля.

Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики
Экономика
Михаил Мишустин

«Важно, чтобы эта работа продолжалась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьезную, эффективную поддержку для уверенного восстановления», — добавил глава государства.

На совещании Мишустин изложил Путину основные параметры плана. Он рассчитан на три этапа и содержит 500 мероприятий, а его стоимость оценивается примерно в 5 трлн руб. за два года. Первый этап рассчитан до конца третьего квартала 2020 года, его задача — стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей. Второй этап (до второго квартала 2021 года) — завершение процесса восстановления экономики, снижение уровня безработицы и обеспечение роста доходов граждан до уровня, сопоставимого с 2019 годом, сообщил премьер. На третьем этапе (третий-четвертый квартал 2021 года) правительство рассчитывает выйти на устойчивый экономический рост.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Основной целью станет преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП, подчеркнул Мишустин. По словам премьера, к концу второго этапа Россия должна выйти на рост экономики выше докризисного.

Путин в начале мая поручил правительству совместно с главами регионов представить общенациональный план восстановления и роста экономики до 1 июня. РБК ознакомился с проектом документа. Целевые показатели плана — снижение безработицы ниже 5%, обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021-го, а также выход на устойчивый рост реальных доходов (целевой темп прироста не приводился).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Михаил Мишустин, экономика
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