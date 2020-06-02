Путин указал срок начала восстановления экономики России

«Важно, чтобы эта работа продолжалась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьезную, эффективную поддержку для уверенного восстановления», — добавил глава государства.
На совещании Мишустин изложил Путину основные параметры плана. Он рассчитан на три этапа и содержит 500 мероприятий, а его стоимость оценивается примерно в 5 трлн руб. за два года. Первый этап рассчитан до конца третьего квартала 2020 года, его задача — стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей. Второй этап (до второго квартала 2021 года) — завершение процесса восстановления экономики, снижение уровня безработицы и обеспечение роста доходов граждан до уровня, сопоставимого с 2019 годом, сообщил премьер. На третьем этапе (третий-четвертый квартал 2021 года) правительство рассчитывает выйти на устойчивый экономический рост.
Основной целью станет преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП, подчеркнул Мишустин. По словам премьера, к концу второго этапа Россия должна выйти на рост экономики выше докризисного.
Путин в начале мая поручил правительству совместно с главами регионов представить общенациональный план восстановления и роста экономики до 1 июня. РБК ознакомился с проектом документа. Целевые показатели плана — снижение безработицы ниже 5%, обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021-го, а также выход на устойчивый рост реальных доходов (целевой темп прироста не приводился).