Путин указал срок начала восстановления экономики России

Президент поручил во второй половине июня определиться с параметрами плана восстановления экономики, а к его реализации приступить в начале июля. План рассчитан на три этапа, его стоимость оценивается в 5 трлн руб.

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики в начале июля. В ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным он сообщил, что накануне получил проект плана от правительства и предварительно ознакомился с ним.

«Представленный документ можно взять за основу», — заявил президент. Путин также отметил, что продолжит проводить совещания по проблемам конкретных отраслей: легкая промышленность, макроэкономика, бюджетное планирование.

Он поручил во второй половине июня определить параметры дальнейших действий и приступить к реализации плана в начале июля.