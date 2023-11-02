Росстат задумался о новых подходах к учету доходов и расходов населения

Росстат планирует усовершенствовать методы оценки доходов, расходов и сбережений россиян. В фокусе его внимания — предпринимательские доходы, в том числе теневые, финансовые операции за рубежом и расходы на недвижимость

Фото: Олег Елков / ТАСС

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2023–2024 года)».

Стоимость контракта — 11,9 млн руб. Работа должна быть выполнена до ноября 2024 года, следует из материалов закупки.

Росстат не впервые задумывается о корректировке оценки финансового положения населения. В сентябре 2022 года ведомство заказало НИР, в рамках которой авторы должны были разработать рекомендации по статистическому учету безналичных переводов, программ лояльности компаний, а также операций граждан на фондовом рынке.

Эта работа не была выполнена в соответствии с требованиями Росстата, сообщили РБК в статслужбе. В связи с этим договор, заключенный с исполнителем НИР, был расторгнут по инициативе ведомства и начались поиски нового исполнителя.

«Учитывая все написанное выше, цели и задачи НИР остались прежними — совершенствование методологии и методики учета денежных доходов. Одновременно больше внимания уделено вопросам взаимосвязи гармонизации используемых методик с порядком учета доходов, определяемого глобальными рамками системы национальных счетов (СНС)», — отметили в Росстате.

РБК проанализировал выставленные требования к новой научно-исследовательской работе по учету доходов и расходов населения.

Направления для изменений

Авторы исследования должны будут оценить необходимость совершенствования методов оценок доходов, расходов и сбережений населения по следующим направлениям:

Доходы от предпринимательской деятельности

В рамках НИР необходимо ответить на вопрос, целесообразно ли пересматривать принципы оценки доходов от предпринимательской деятельности (включая доходы в неформальном секторе экономики), говорится в сопроводительных материалах к закупке. Под неформальным сектором Росстат понимает в первую очередь самозанятых, индивидуальных предпринимателей, а также представителей так называемого серого сектора — организаций, которые не регистрируются официально.

Оценить необходимость пересмотра оценок предпринимательских доходов можно, в частности, с учетом расширения состава показателей налоговой статистики, говорится в материалах к закупке. По данным Росстата, в третьем квартале 2023 года доля предпринимательских доходов в структуре совокупных доходов населения составила 7%.

О том, что власти планируют усилить контроль за теневым сектором экономики, неоднократно писал РБК. Эта тема поднималась, в частности, на весенней стратсессии в правительстве, на которой обсуждали мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных. А в сентябре Минтруд разработал проект методики для оценки непрямым способом потенциальной численности граждан, занятых в теневом секторе экономики, а также определения значений целевых показателей по ее выявлению (как для регионов, так и для России в целом).

Финансовые операции россиян за рубежом

Росстат требует от исполнителя НИР анализа полноты учета объемов финансовых операций резидентов за рубежом, формируемых на основе данных платежного баланса. В описании закупки не уточняется, о каких именно операциях идет речь, однако в действующей методологии расчета денежных доходов и расходов населения по данным платежного баланса оцениваются, например, оплата труда в иностранной валюте, платежи зарубежным поставщикам за товары и услуги, изменение остатков средств на зарубежных счетах, а также по долговым и ценным бумагам.

Расходы на недвижимость

В рамках НИР необходимо представить научное обоснование корректности учета показателей потребительских расходов населения и расходов на покупку недвижимости, говорится в материалах. Согласно действующей методологии, расходы на недвижимость включают в себя покупку жилых и нежилых помещений, земельных участков, находившихся до сделки купли-продажи в собственности юридических лиц на территории России, а также сальдо операций с инструментами участия в капитале и недвижимостью за рубежом.

Кроме того, ведомство требует от авторов сформулировать научно обоснованные выводы относительно качества, сопоставимости и сравнимости учетных систем о выплатах населению, включая банковскую и налоговую статистику, а также данные по вопросам социального обеспечения в части показателей доходов. На их основе могут быть сделаны предложения по включению дополнительных показателей в формы статистических наблюдений ЦБ, ФНС, Социального фонда и других ведомств.

Фундаментальный анализ

Описание НИР предполагает, что авторы должны будут обеспечить экономико-теоретическое обоснование самой основы учета финансового положения населения — балансового метода. Его суть заключается в том, что совокупный объем доходов населения считается Росстатом не напрямую, а путем суммирования расходов, сбережений, а также изменения денежной наличности на руках у населения. Недостающая сумма записывается в «прочие доходы» и является балансирующей строкой.

В том числе Росстат интересует, насколько корректно на основе балансового метода идентифицируются доходы, образуемые в ненаблюдаемом секторе экономики, следует из описания госзакупки.

Авторам НИР также предстоит провести анализ роли показателей финансового положения населения в системе сопряженных показателей денежной массы (денежных агрегатов) и макроэкономических индикаторов, определяемых на основе системы национальных счетов и платежного баланса.

По итогам работы должен быть проведен экспериментальный расчет показателей доходов населения за 2019–2021 годы.

«Полуэкспертная» оценка

В экономической статистике всегда есть место улучшению — методики и собираемые данные, как правило, не успевают за развитием технологий, структуры экономики и появлением новых социальных явлений, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

«Например, в методике доходов и расходов населения есть составляющие, содержащие в формуле расчета полуэкспертную оценку сложно наблюдаемых параметров: доля покупок в иностранных интернет-магазинах с целью перепродажи, доля покупок в оптовых сетях, доля сделок на рынке недвижимости с участием риелторов и так далее», — перечисляет он.

По мнению эксперта, эти параметры с момента последнего пересмотра методологии в 2018 году должны были заметно измениться, и не исключено, что их оценки действительно потребуют уточнения.

«Кроме того, на мой взгляд, не вполне очевидно, насколько кратный прирост депозитов в банках-нерезидентах с 2022 года следует полностью интерпретировать как сбережения, либо это все же частично расходы, которые случились в результате изменения путей импорта и потребления (и если да, то в какой мере)», — рассуждает Куликов.

По данным ЦБ на 1 июля 2023 года, на депозитах в банках-нерезидентах у россиян находилось более 6,2 млрд руб., что почти в три раза превышает уровень начала 2022 года. Но сам регулятор обращал внимание, что речь идет о деньгах, которые ушли на счета за рубеж, но у ЦБ нет сведений, продолжают ли они там находиться или были потрачены. Количество счетов, открытых российскими резидентами за рубежом, выросло на 30% по сравнению с 2020 годом, оценивали в ФНС.

Статистика доходов населения — политически чувствительный вопрос, и это влияет на решения, которые принимаются в части методологии, считает директор центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. «Мы, экономисты, можем долго обсуждать необходимые изменения, расширение источников информации для оценки, цифровизацию, но решение будет приниматься не только исходя из рациональных соображений», — констатирует он.

Эксперт также отмечает, что любое изменение методологии влечет за собой проблемы в сопоставимости данных на длинном горизонте и, как следствие, снижает ценность наблюдений.

В последний раз существенные изменения в методику оценки реальных доходов населения России вносились в 2019 году, когда Росстат перешел от ежемесячного к ежеквартальному расчету, включив в него ряд новых параметров (расходы по покупке и аренде жилья, покупки в зарубежных интернет-магазинах) и т.д.