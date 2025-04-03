Социологи описали, чем для россиян «норма» отличается от «жить можно»

В НИУ ВШЭ на основе опросов составили четыре стандарта потребления: «комфорт», «норма», «жить можно» и «очень тяжело». Как россияне видят «идеальные типы» семей с разными доходами и насколько они реалистичны — в материале РБК

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Ученые из НИУ ВШЭ на основе опросов респондентов составили четыре потребительских стандарта россиян — от наиболее комфортного, при котором люди могут позволить себе любые покупки, до крайне ограниченного, характеризующего «грань выживания». Результаты исследования опубликованы в статье сотрудников Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алины Пишняк, Натальи Халиной и Елены Назарбаевой в свежем номере журнала «Экономическая социология» (РБК ознакомился с ними).

На основе работы с фокус-группами авторы выделили следующие стандарты потребления:

«комфорт» (предполагает большие возможности во всех сферах потребления и некую элитарность);

(предполагает большие возможности во всех сферах потребления и некую элитарность); «норма» (широкие возможности и достаточное разнообразие, но без излишеств);

(широкие возможности и достаточное разнообразие, но без излишеств); «жить можно» (есть ограничения, отказ от ряда товаров и услуг, которые доступны многим);

(есть ограничения, отказ от ряда товаров и услуг, которые доступны многим); «очень тяжело» (соответствует положению на грани выживания).

Стандарты описывают представления респондентов о том, какие и в каком количестве товары и услуги (питание, одежда и обувь, автомобиль, жилье, медицина и т.д., всего 11 категорий) могут позволить себе разные группы жителей страны. Авторы отмечают, что потребительские стандарты в сознании населения отстраиваются от доходных возможностей и перемещение от одного стандарта к другому происходит при изменении доходов. При этом респонденты задают довольно высокую планку стандарту «норма» и довольно примитивно описывают стандарт «жить можно».

«Вырисовывается следующая картина: население ориентировано на очень неплохую жизнь, но демонстрирует, что предел допустимого довольно далеко отстоит от нормальности», — констатируют они.

По данным Росстата за четвертый квартал 2024 года (наиболее актуальная оценка), на 10% богатейших россиян приходится 31% совокупного объема денежных доходов населения, а среднедушевые доходы в этой группе составляют 240,5 тыс. руб. в месяц. В то же время 10% беднейших граждан обладают лишь 1,9% совокупного объема доходов с месячными среднедушевыми доходами на уровне 14,5 тыс. руб.

Как проводилось исследование Материал собирался в ходе онлайн-работы с 50 фокус-группами в июне—июле 2023 года. Были отдельные дискуссии с жителями различных географических точек России (Москва, Екатеринбург, Ярославль, смешанная группа жителей других городов с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек), а также с представителями разных групп по возрасту. При отборе учитывался уровень образования и доход (низкий, средний и высокий). К участию были приглашены мужчины и женщины, респонденты с детьми и без, люди с разными установками относительно текущей социально-экономической и политической ситуации. Понятие «потребительские стандарты» в статье подразумевает сложившиеся в сознании населения представления о наличии разных пакетов возможностей и повседневных практик у разных групп россиян. Авторы уточняют, что речь идет не о минимальном или достаточном уровне для всего общества, а о неких «идеальных типах», то есть о том, что считается соответствующим более высоким или более низким уровням потребления, а также о том, что воспринимается как норма.

Как выглядит потребление стандарта «комфорт»

Потребители стандарта «комфорт» в понимании респондентов могут позволить себе большое количество качественных мяса и рыбы, несезонные и экзотические фрукты и ягоды, деликатесы, качественный и дорогой алкоголь, ежедневные походы на обед из офиса в ресторан или кафе, а также выход в ресторан «без повода» время от времени. Их покупки не ориентированы на цену и преимущественно совершаются в супермаркетах премиум-класса. Представителям этой категории не нужно планировать расходы на одежду и обувь заранее, подстраиваться под распродажи и акции — гардероб можно обновлять, когда этого хочется, есть возможность заказывать индивидуальный пошив, ездить в шопинг-туры, пользоваться услугами байеров и стилистов.

Обновление бытовой техники и электроники в стандарте «комфорт» не является большой нагрузкой для семейного бюджета и, как правило, не требует предварительных накоплений. Техника покупается «с зарплаты», а не в рассрочку и не по программам потребительских кредитов. В пользовании россиян из этой категории, как правило, находятся система «умный дом», робот-пылесос, кондиционер, сушка для белья, кроме того, у каждого члена семьи, включая детей, есть свои компьютеры, ноутбуки, планшеты. В семье может быть несколько автомобилей, причем это новые машины европейских и японских брендов или машины с пробегом, но самого высокого класса.

Для стандарта «комфорт» характерно наличие нескольких квартир или квартиры и загородного дома, в том числе жилье «на будущее» — для ребенка, которое сдается в аренду. Жилье находится в жилом комплексе премиального класса или коттеджном поселке, имеет большую площадь, просторные помещения, отдельные комнаты для всех членов семьи и выделенную гостиную. Квартира вполне может быть в ипотеке или аренде, но ипотека при этом не должна влиять на привычный образ жизни семьи и может быть погашена течение 5−10 лет, а аренда все равно предполагает наличие собственного жилья или значительных накоплений.

В чем особенности «нормального» потребления

Потребление продуктов питания в стандарте «норма» авторы описывают так: «покупаем все, но без излишеств». В рационе есть достаточно качественные белки — главным образом белое мясо и рыба, молочные продукты, орехи, много фруктов и овощей, но в основном сезонных. Время от времени потребляются деликатесы и более дорогие любимые продукты (например, ягоды или торты), причем не только по праздникам. Алкоголь в данном стандарте не самый дешевый и покупается по принципу соотношения цены и качества, причем часто «про запас по хорошим ценам». Продукты приобретаются в основном в сетевых супермаркетах среднего сегмента и фермерских магазинах, при этом выбор не слишком ориентирован на цену и экономию и допускает спонтанные покупки. Потребители этого стандарта могут два-три раза в месяц заказывать еду на дом, по выходным ходить в рестораны и кафе, а в будни брать кофе навынос.

В «норме» потребители могут позволить себе достаточно большой набор качественной одежды и обуви среднего ценового сегмента при некоторой «разумной» экономии. «Погоня за скидками не является обязательной, но по полной стоимости будут покупаться значительно более простые бренды, чем в случае стандарта «комфорт», — отмечают авторы. Для этого стандарта характерно, что гардероб обновляется регулярно (хотя бы раз в сезон), у семей есть возможность приобретать зимнюю обувь и верхнюю одежду. Не исключено наличие «статусных» марок в гардеробе, которые бережно носятся и, возможно, перепродаются потом.

Бытовую технику и гаджеты в стандарте «норма» могут покупать при помощи рассрочек и кредитов, однако это не будет чрезвычайно обременительным для бюджета семьи. В распоряжении имеется базовый набор техники брендов среднего сегмента, не самые последние модели, но все-таки современные и качественные. Могут быть и товары для дополнительного удобства вроде робота-пылесоса, но, в отличие от «комфорта», дешевых китайских марок. Личные компьютеры и ноутбуки могут быть только у взрослых членов семьи или детей старших возрастов.

Для этого стандарта характерно наличие одного автомобиля среднего или экономкласса либо сильно подержанной машины премиальной линейки. Но обслуживание машины для семьи является непростой задачей, указывают исследователи. Стандартом жилья для «нормы» является собственное жилье с общей комнатой для супругов и отдельными спальнями для разнополых детей, «вполне современное и комфортное, с аккуратным ремонтом, расположенное в доме относительно новой постройки». Не исключено наличие дачи. Жилье «очень вероятно» находится в ипотеке, платеж по которой «является ощутимой статьей бюджета, но позволяет жить нормально и не отказываться от отпуска и развлечений».

Чем «жить можно» отличается от «очень тяжело»

Питание стандартов «жить можно» и «очень тяжело» характеризуется довольно однообразным и ограниченным рационом. В рационе потребителей стандарта «жить можно» преобладают крупы, картофель, консервы и хлебобулочные изделия, есть «вредная и дешевая» еда вроде лапши быстрого приготовления, животный белок представлен преимущественно замороженным мясом и полуфабрикатами. Сезонные фрукты и овощи покупаются нечасто, деликатесов почти нет даже на праздничном столе, алкоголь есть, но «среднего качества» (вино, водка). При выборе продуктов потребители ориентируются на акции, делают запасы впрок, если товар продается с большой скидкой. Доставка готовой еды почти исключена, выходы с семьей — только в заведения фастфуда.

В стандарте «очень тяжело» люди покупают недорогие продукты с высокой калорийностью (макароны, картофель, хлеб, яйца, крупы). Они не могут позволить себе рыбу, овощи, фрукты, шоколад. «Все приобретается только по акциям, более того, иногда употребляются продукты с истекшим сроком годности. Вместе с тем в состав корзины входит алкоголь, пусть и самый дешевый. Никакой возможности побаловать семью даже изредка нет, рацион совсем скудный и однообразный», — говорится в статье. О доставке готовой еды и посещении любых вариантов общепита (если только это не социальные столовые) речи не идет.

Гардероб в стандарте «жить можно» описывается небольшим базовым набором дешевой одежды и обуви низкого качества, для каждого сезона есть один предмет верхней одежды и одна пара обуви, которые обновляются по мере необходимости. Вещи покупают в основном на вещевых рынках, в маленьких магазинах с китайской одеждой, палатках в переходах и секонд-хенде. Покупка бытовой техники и электроники затруднительна и требует существенного пересмотра бюджета семьи, жесткой экономии. Набор базовых предметов примерно тот же, что и в стандарте «норма», но средний возраст их существенно больше (7−10 лет), функционал совсем скромный, а марки-производители более низкого уровня.

Возможность купить новый автомобиль или обеспечить его серьезный ремонт в этом стандарте отсутствует, но машина у семей все-таки, скорее, есть — старая, купленная уже с пробегом. Жилье тесное и несовременное, отдельной комнаты у всех членов семьи нет, в одной квартире может жить несколько поколений. «Никаких перспектив улучшения жилищных условий у представителей данного сегмента не просматривается. Вероятно наличие дачи, но она будет старой и некомфортной», — отмечается в статье.

Потребители стандарта «очень тяжело» практически не покупают одежду и обувь, их возможности определяются тем, что достается от других людей, благотворительных фондов, религиозных организаций или служб социальной поддержки. У них отсутствует возможность не только купить новую технику, но и оплатить ее ремонт, может не быть отдельных предметов даже самого базового набора (например, стиральной машины), а имеющиеся, вполне вероятно, будут очень старыми. Также этот стандарт не предполагает наличие автомобиля у семьи.

Жилье в этом стандарте отличается ветхостью, теснотой и отсутствием личного пространства. Ремонт недоступен, никакой возможности улучшить жилищные условия нет, об ипотеке речь идти не может.

Что служит маркером снижения стандарта

Социологи описали и маркеры понижения уровня жизни, свидетельствующие в понимании респондентов о переходе в более низкий потребительский стандарт. Так, стандарт «комфорт» во многом сформирован «допандемийными мифологемами» и характеризуется максимальным разнообразием во всех категориях, свободой и спонтанностью выбора, возможностью получить персонифицированные продукты и сервис, в том числе «достать санкционное». Маркерами выхода за нижнюю границу этого стандарта является ограничение свободы передвижения и возможностей путешествовать по миру, проблемы с получением платной, но качественной медицинской помощи и лучших лекарств, отсутствие возможности обеспечить детям хороших репетиторов и качественное высшее образование в топовых вузах, купить новый автомобиль, не уступающий имеющемуся по классу и категории марки.

Стандарт «норма» сочетает в себе попытки удержать сформированные до пандемии потребительские привычки и адаптироваться под актуальную ситуацию, пробуя замещать привычные товары и услуги альтернативами. О переходе нижней границы «нормы» свидетельствует возникновение долгов (в том числе по ипотеке), отсутствие возможности ездить в отпуск за границу, полный переход на бесплатные услуги медицины и образования.

Стандарт «жить можно» сопряжен с постоянной тревогой за финансовое благополучие семьи, он предполагает минимизацию всех статей расходов, в том числе на базовые нужды, и потерю возможности долгосрочного планирования. Маркерами пересечения нижней границы стандарта являются закредитованность и жизнь в долг, низкое качество еды, скудность питания, отсутствие сил и возможностей для простого досуга, отпуска, недоступность даже самых дешевых кружков для детей и самой простой платной стоматологии.

Стандарт «очень тяжело» авторы описывают как «плохую, бедственную жизнь, когда потребление сводится к удовлетворению базовых потребностей». «Это стандарт выживания, борьба за преодоление которого шла в России 1990-х. Но даже у этого стандарта есть нижняя граница — бездомная жизнь и крайняя нищета, то есть переход к максимально депривированным и асоциальным слоям», — подчеркивается в статье.

Согласно последним данным Росстата, в России снизилась доля граждан, которые с большим трудом «сводят концы с концами»: если в 2022 году таких было 9,3%, то в 2024 году — 5,8%. Сокращается и уровень бедности — доля россиян с доходами ниже границы бедности в 2024 году составила 7,2%, став самой низкой за современную историю Российской Федерации.

Как выводы оценивают другие социологи

Если не переоценивать возможности идеально-типического подхода, то с выводами исследования, безусловно, стоит согласиться, отмечает директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов. «Гипотеза о том, что между «нормой» и «пределами прочности» довольно большая дистанция, активно циркулирует среди исследователей еще с 1990-х годов. Тем более ценной является попытка коллег проверить эту гипотезу в современных условиях», — считает Львов.

Стандарт «комфорт» получился «несколько фантазийным», а наиболее низкодоходный стандарт и вовсе грубым и примитивным, скептичен социолог, проректор по науке Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Владимир Картавцев. «Это может говорить как о том, что в фокус-группах не принимали участия по-настоящему бедные респонденты, которые могли бы его уточнить и нюансировать, так и в целом о нераспространенности точных представлений о плохой с финансовой точки зрения жизни в массовом сознании», — аргументирует Картавцев.

Разрыв между «допустимым пределом» потребительского благополучия и «нормальностью» подтверждает хорошо описанный факт экономического неравенства, которое в российском обществе имеет крайне серьезные показатели, констатирует проректор «Шанинки».

Об увеличении доходного неравенства свидетельствуют, в частности, данные Росстата: коэффициент Джини — индикатор, который показывает неравномерность распределения доходов населения, — по итогам 2024 года вырос до 40,8 против 40,5% в 2023-м. Данные статслужбы также свидетельствуют о том, что доходы беднейших групп растут медленнее, чем доходы богатейших.

Какую роль играет психология

Предлагаемая исследователями из НИУ ВШЭ классификация имеет право на существование, считает главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин. Однако, как и с понятием среднего класса, определения «комфорта», «нормы» и т.д. могут существенно различаться и приводить к разным выводам, особенно учитывая, что исследование говорит о стандартах потребления как о представлении о возможностях и основано оно на опросах, а не на данных статистики о фактическом потреблении, предупреждает эксперт.

Стандарты, выделенные в ходе исследования, могут поддерживаться не только объективным уровнем доходов, но и психологическими механизмами, говорит заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик. Например, защитой сложившейся экономической идентичности (кто-то привык считать себя средним классом и при снижении доходов продолжает так думать, опираясь уже на другие критерии), сравнением себя с теми, у кого дела идут хуже, а не с теми, кто живет лучше, а также использованием символического совладания (например, рассматривая изменение возможностей своей семьи как временное, по аналогии с другими кризисами, через которые удавалось успешно пройти раньше), отмечает эксперт.

Описанные в исследовании стандарты уже могли поменяться, не исключает Львов. «Представленное исследование проведено в 2023 году. А мы пережили непростой с точки зрения доходов и уровня потребления 2024 год и вступили в не менее сложный 2025-й. Этот период мог породить уже другие привычки и мифологемы, среди которых упоминаемые санкции и онлайн-практики могут оказаться не самыми значительными», — поясняет эксперт.

Например, в категории «автомобили» говорится о наличии автомобилей европейского или японского производства, которые уже несколько лет не поставляются официально на российский рынок и представлены лишь в рамках параллельного импорта, обращает внимание Копейкин.

События, которые принято воспринимать в качестве «рубежных», например пандемия COVID-19, могут вовсе не оказывать влияния ни на образы достатка, ни на реальные практики потребления, возражает Картавцев. «И в случае с российским контекстом это может быть связано как раз с тем, что повседневная экономическая жизнь протекает вне нормативных определений, что и маркируется в научном дискурсе как серая зона», — резюмирует он.