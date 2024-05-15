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Общество ,  
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Россияне поделились, в каких случаях готовы отказаться от личного авто

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Большинство россиян (60%), имеющих личный автомобиль, потенциально готовы от него отказаться при определенных условиях. Это следует из результатов опроса компаний «Ренессанс Страхование» и «Автокод» (есть у РБК).

Чаще всего мотивом для возможного отказа от автомобиля респонденты называли развитие общественного транспорта на необходимых маршрутах (29%), рост цен на топливо (25%), исчезновение нужных автозапчастей с рынка (22%) или их подорожание (17%), а также ухудшение ситуации с пробками и парковками (по 18%).

Больше половины тех, кто готов попрощаться с личным автомобилем, рассматривают в качестве альтернативы общественный транспорт (59%). Чуть больше трети опрошенных предпочтут ездить на такси (37%), а 27% готовы пользоваться услугами каршеринга. Велосипед или мотоцикл выберут 23% и 17% опрошенных соответственно. Пересесть с автомобиля на самокат готова наименьшая доля опрошенных — 11%.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Чаще всего автовладельцев беспокоят цены на бензин: треть (32%) считают их очень высокими, а каждый десятый (10%) — запредельно высокими. Чуть больше половины (52%) думают, что они высокие, но терпимые. Лишь у 6% опрошенных стоимость топлива не вызывает вопросов.

Подавляющее большинство участников опроса (85%) ожидают увеличения расходов на обслуживание своих автомобилей в 2024 году. Причем, по оценкам 36% респондентов, рост будет существенным. Лишь каждый седьмой участник опроса (14%) ожидает потратить на машину меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году почти половина опрошенных потратили на обслуживание своего автомобиля не менее 60 тыс. руб. В частности, 20% пришлось отдать 60–100 тыс. руб., 11% — 100–150 тыс. руб., 14% — больше 150 тыс. руб. От 20 до 60 тыс. руб. на машину потратили 32% респондентов.

Почти 75% опрошенных в качестве причины ожидаемого подорожания обслуживания автомобиля назвали рост стоимости автозапчастей. Две трети считают, что расходы увеличатся из-за растущих цен на топливо. Каждый второй связал свои ожидания с увеличением стоимости услуг автосервисов, 40% — с ростом стоимости технического обслуживания.

Опрос проводился с помощью онлайн-анкетирования в апреле 2024 года. В нем приняли участие свыше 1,5 тыс. владельцев автомобилей из крупных городов России.

Исследование, которое в декабре 2023 года провели аналитический центр НАФИ и компания «Ингосстрах», показало, что самыми большими статьями расходов россиян в том году стали покупка питания, одежды и обуви, а также траты на транспорт и жилье. Платежи, связанными с личным или общественным транспортом, а также жильем, оказались на третьем месте по объему трат. В среднем россияне расходуют на эти позиции по 11% бюджета.

Транспортные расходы выросли на 2 п.п. (в 2022 году данный показатель составлял 9%). Исследование показало, что самые большие расходы на транспорт имеют работающие россияне (12% от общего бюджета) и респонденты с высоким уровнем дохода (18%).

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На будущее

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