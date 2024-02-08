Уровень безработицы в России по итогам 2023-го стал рекордно низким
Среднегодовой уровень безработицы в России по итогам 2023-го составил 3,2%, что является самым низким показателем с начала наблюдения (1992 года), сообщил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин в комментарии РБК.
Также в декабре до рекордного уровня увеличилось число занятых — 74,2 млн человек. Это самый высокий показатель количества занятых за декабрь с 2005 года (в прошлом году — 72,1 млн человек).
«Это новый исторический максимум для декабря — месяца, когда традиционно завершаются годовые, срочные контракты. Все это вкупе с рекордно низкими показателями безработицы говорит об устойчивом рынке труда соискателя», — отметил Платыгин.
По его словам, незначительное увеличение уровня безработицы в декабре можно объяснить сезонностью — в последний месяц года работодатели часто откладывают найм новых работников на начало следующего года в том числе в связи с длинными новогодними каникулами. Кроме того, в этот период истекают сроки действия годовых проектов и контрактов.
Также эксперт рассказал, что за 11 месяцев прошлого года реальные зарплаты выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В октябре уровень безработицы, по данным Росстата без учета сезонности, достиг нового минимума — 2,9%. Численность безработных старше 15 лет оценивалась в 2,2 млн, что в среднем было на 23% меньше, чем годом ранее.
При этом Центробанк осенью отмечал, что бизнес по-прежнему испытывает нехватку кадров, что поддерживает высокие темпы роста зарплат. «Для сохранения персонала предприятия разрабатывают и расширяют программы по мотивации и стимулированию сотрудников», — писал ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина называла дефицит кадров основной проблемой российской экономики.
Аналитики рейтингового агентства АКРА сочли, что достигшая к октябрю исторически высоких уровней загрузка мощностей и трудовых ресурсов означает, что рост экономики в предстоящие годы будет ограничен со стороны предложения, в результате чего рост ВВП сократится до более близких к потенциальным 1–2% (по сравнению с 3% в 2023 году), написали на этой неделе аналитики рейтингового агентства АКРА.
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